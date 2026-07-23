A fost semnat un Memorandum de înţelegere între Universitatea din Bucureşti şi Institutul Indian pentru Relaţii Culturale privind înfiinţarea Catedrei de studii indiene. Din partea României a semnat rectorul Universităţii din Bucureşti, Marian Preda, iar din partea Indiei, ambasadorul acestei ţări în România, Manoj Kumar Mohpatra, notează Agerpres.

De asemenea, a fost semnat Programul de cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, între Autoritatea Naţională pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România şi Departamentul pentru Ştiinţă şi Tehnologie din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Tehnologiei din India. Din partea României a semnat preşedintele Autorităţii Naţionale de Cercetare, Andrei Alexandru, iar din partea Indiei - ambasadorul acestei ţări.

A fost semnată şi o Declaraţie comună de intenţie în domeniul sportului între Agenţia Naţională pentru Sport din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din India. Documentul a fost semnat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Constantin-Bogdan Matei, şi ambasadorul Indiei la Bucureşti.

În marja vizitei oficiale, vineri va avea loc un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi şefi de stat, la care vor lua parte reprezentanţi ai mediului de afaceri din România şi din Republica India, precum şi ai autorităţilor române. De altfel, relaţia economică bilaterală a fost evocată de ambii preşedinţi în declaraţia de presă comună, susţinută la finalul convorbirilor oficiale.

Nicușor Dan: Acordul UE - India, deschide posibilităţi importante

Nicuşor Dan a subliniat că România şi India au o oportunitate importantă de a-şi consolida relaţiile bilaterale, în special în plan economic.

„Avem o mare oportunitate în faţa noastră, în special în zona economică”, a arătat Nicuşor Dan.

În acest sens, şeful statului român a menţionat Acordul UE - India, care „deschide posibilităţi importante” de colaborare între cele două economii şi a subliniat că dezvoltarea investiţiilor ar putea fi sprijinită şi prin înfiinţarea unei curse aeriene directe între România şi India.

„Cred că vizita dumneavoastră marchează un nou început în relaţia noastră bilaterală”, a precizat Nicuşor Dan.

România și India se apropie de 80 de ani de relații diplomatice

La rândul său, preşedinta Indiei a anunţat că în 2028 va fi celebrat Anul Inovaţiei între România şi India, urmând a fi marcaţi 80 de ani de relaţii diplomatice bilaterale.

„Facem eforturi pentru a dubla schimburile economice bilaterale în următorii trei ani. România este un partener important pentru India în Uniunea Europeană”, a subliniat preşedinta Indiei.

Droupadi Murmu a evidenţiat şi importanţa parteneriatului în domeniul apărării, prin schimburi frecvente între reprezentanţii acestor industrii.

„Salut intenţia României de a se alătura coaliţiei pentru infrastructura rezilientă la dezastre şi la Alianţa globală pentru biocombustibil. România şi India se pregătesc să celebreze 80 de ani de relaţii diplomatice în 2028 şi am agreat să celebrăm ocazia prin declararea Anului Inovaţiei între România şi India. Împreună cu preşedintele Dan am avut un schimb de opinii şi privind agenda internaţională. Ne-am reafirmat angajamentul comun pentru pace, dialog şi respect pentru dreptul internaţional în adresarea provocărilor curente”, a spus preşedinta Republicii India.

Administraţia Prezidenţială apreciază că vizita de stat a preşedintei Republicii India în România reprezintă un moment de referinţă în relaţia bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii.

Cea mai recentă vizită a unui şef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui preşedinte al Republicii India în România.

Ceremonia primirii oficiale a preşedintei Indiei, desfăşurată pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, a cuprins intonarea celor două Imnuri Naţionale şi trecerea în revistă a Gărzii de Onoare de către cei doi preşedinţi.

În timpul ceremoniei, un militar din garda de onoare a leşinat, chiar înainte ca cei doi preşedinţi să ajungă în dreptul delegaţiei Indiei. Ulterior, femeii militar i s-au acordat îngrijiri şi, conform unor surse politice, a fost transportată la spital, preventiv.