Trei state vestice din SUA formează o alianță sanitară. Își fac propriile reguli de vaccinare, contra politicii Trump

Stiri externe
03-09-2025 | 21:07
Donald Trump
AFP

California și alte două state vestice din SUA au anunțat miercuri o „alianță sanitară” pentru a-și stabili propriile recomandări privind vaccinarea, ca reacție la eforturile administrației Trump de a schimba politica vaccinală națională.

autor
Sabrina Saghin

Anunţarea acestei alianţe survine în plină confruntare mediatică între guvernul federal şi Centrul pentru control şi prevenire a bolilor (CDC), care constituie principala agenţie sanitară a ţării.

După ce a iniţiat o reformă majoră a acestei agenţii, ministrul american al sănătăţii, Robert Kennedy Jr, contestat pentru poziţiile sale anti-vaccinuri, a destituit-o pe cercetătoarea care se afla la conducerea ei, demisie care a suscitat un val de condamnare în rândul instituţiilor medicale şi al stângii americane.

Recomandări bazate pe dovezi

„Ca răspuns la recentele acţiuni federale care au compromis independenţa CDC şi au stârnit îngrijorări în ceea ce priveşte politizarea ştiinţei, California, Oregon şi statul Washington lansează procesul menit să le furnizeze locuitorilor lor recomandări unificate bazate pe dovezi", explică guvernatorii democraţi ai acestor state într-un comunicat comun.

Această alianţă va viza să furnizeze locuitorilor recomandări vaccinale, precum şi informaţii cu privire la eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor „elaborate de oameni de ştiinţă, medici şi alţi responsabili de încredere ai sănătăţii publice", au detaliat ei.

Citește și
Trump
Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui

Cu obiectivul ca aceste linii directoare să poată înlocui cele tradiţionale furnizate de CDC.

„CDC a devenit un instrument politic ce promovează tot mai mult ideologia în locul ştiinţei", acuză în acest comunicat guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care încearcă să-şi asume rolul de opozant principal faţă de Donald Trump.

„California, Oregon şi (statul) Washington nu vor permite ca populaţia statelor noastre să fie pusă în pericol", a subliniat el.

Sursa: Agerpres

Etichete: vaccin, donald trump,

Dată publicare: 03-09-2025 21:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Trump îl avertizează pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu cooperează. SUA iau în calcul sancțiuni dure
Stiri externe
Trump îl avertizează pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu cooperează. SUA iau în calcul sancțiuni dure

Donald Trump a declarat miercuri în faţa presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită lui Vladimir Putin şi „ceva se va întâmpla" dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.

Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui
Stiri externe
Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui

După câteva zile fără apariții publice, președintele Donald Trump a avut multe de rezolvat. A declarat că este pregătit să trimită trupele din Garda Națională la Chicago și Baltimore ca să combată criminalitatea.  

Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”
Stiri externe
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a aflat „lucruri interesante” despre omologul său rus Vladimir Putin, despre care a spus că le va divulga în următoarele zile.

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28