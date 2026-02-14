„Serviciile de informaţii au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în Caraibe şi că era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a declarat, pe X, comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe.

Cu acest nou atac, numărul persoanelor ucise din septembrie până în prezent a ajuns la cel puţin 133.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să confirme că navele vizate erau efectiv implicate în trafic.

Legalitatea acestei campanii, care vizează oficial cartelurile ce alimentează traficul de droguri în Statele Unite, suscită o dezbatere aprinsă la nivel mondial şi în rândul clasei politice americane. Experţi şi responsabili ai ONU au denunţat aceste acţiuni drept execuţii extrajudiciare.

Tot în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri, forţele americane l-au capturat, la începutul lunii ianuarie, la Caracas, pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa.