De asemenea, legea vizează și actele de cruzime față de animale și violențele menite să umilească alte persoane, potrivit Reuters.

Măsura face parte din eforturile Poloniei de a-şi înăspri regulamentele privind conţinutul online. Printre măsurile adoptate recent se află interzicerea folosirii la şcoală a telefoanelor mobile de către minorii sub 16 ani.

Conform noilor prevederi, difuzarea în mediul online a unor infracţiuni pentru care pedepsele sunt mai mari de cinci ani de închisoare va fi tratată ca infracţiune separată ce poate aduce o pedeapsă de până la cinci ani de detenţie.

De asemenea, legea se referă şi la conţinutul ce arată cruzime faţă de animale, violenţe şi umilirea altor persoane şi la promovarea jocurilor de noroc.

Aceleaşi pedepse se vor aplica persoanelor care simulează sau portretizează în mod fals comiterea unor asemenea sancţiuni în timp ce sunt transmise în direct.

Uniunea Europeană reglementează conţinutul ilegal şi infracţiunile comise prin Digital Services Act (DSA), ceea ce necesită platforme pentru înlăturarea rapidă a materialelor ce promovează violenţa.