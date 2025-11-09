Tragedie în Daghestan: cinci morți și doi răniți după prăbușirea unui elicopter în apropiere de malul mării

Cinci persoane au murit și două au fost rănite, după ce un elicopter s-a prăbușit, în republica rusă autonomă Daghestan.



Atenție urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional! Din câteva imagini postate pe rețelele de socializare se vede cum aparatul de zbor pierde altitudine, se lovește de stânci, iar coada elicopterului se rupe.

Aeronava încearcă să se redreseze, fără succes, însă. Se prăbuşeşte în scurt timp, în apropiere de malul mării.

O cameră de supraveghere din zonă surprinde prăbușirea, urmată de un incendiu puternic.

Patru dintre cei care au murit în accident sunt angajați ai unei uzine de echipamente aeronautice. Printre ei, și directorul general al fabricii, potrivit presei ruse.

Agenția federală de aviație de la Moscova a anunțat că a demarat o anchetă, pentru a vedea care sunt cauzele tragediei.



