Accidentul s-a produs în largul coastelor Croației, au anunțat autoritățile croate, citate de AFP.

Accidentul s-a produs în apele dintre insulele Solta și Brac din Croația, când o 'navă de pasageri operată de o companie privată' croată 'a intrat în coliziune cu un velier sub pavilion francez, care s-a scufundat', a precizat Ministerul Mării și Transporturilor din Croația.

În momentul accidentului, la bordul catamaranului se aflau 118 pasageri și șapte membri ai echipajului, potrivit comunicatului.

Opt persoane se aflau la bordul velierului: trei au murit, o alta este dată dispărută, în timp ce ceilalți patru pasageri ai velierului au fost salvați.

Naționalitatea victimelor și circumstanțele accidentului nu au fost precizate.

Cotidianul regional Slobodna Dalmacija a relatat, citând surse neoficiale, că victimele erau de naționalitate cehă.

Media a publicat imagini ale catamaranului de mari dimensiuni și ale velierului care s-a scufundat.