Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit

Stiri externe
19-12-2025 | 08:15
×
Codul embed a fost copiat

Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării.

autor
Știrile PRO TV

Martorii aflați pe un teren de golf din apropiere spun că avionul zbura extrem de jos. Unii s-au aruncat la pământ când au realizat ce urmează să se întâmple: aparatul de zbor s-a izbit de pistă și a fost cuprins imediat de flăcări.

Potrivit autorităților, decolase de pe același aeroport, dar s-a întors și încerca să aterizeze. Vremea era nefavorabilă, cu ploaie slabă și nori joși.

Printre victime se află un fost pilot de curse Nascar, soția sa și cei doi copii. Ancheta este în desfășurare.

Sursa: Pro TV

Etichete: avion, avion prabusit, carolina de nord,

Dată publicare: 19-12-2025 08:15

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Un avion militar turc s-a prăbușit la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan. Momentul a fost filmat | VIDEO
Stiri externe
Un avion militar turc s-a prăbușit la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan. Momentul a fost filmat | VIDEO

Un avion militar turc de marfă, de tip C-130, care zbura din Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbuşit marţi la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.

Momentul în care un avion de marfă s-a prăbușit și a provocat un incendiu masiv, în Kentucky. Șapte oameni au murit
Stiri externe
Momentul în care un avion de marfă s-a prăbușit și a provocat un incendiu masiv, în Kentucky. Șapte oameni au murit

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a provocat un incendiu masiv, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky.

Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză
Stiri externe
Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28