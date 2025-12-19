Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit

Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării.

Martorii aflați pe un teren de golf din apropiere spun că avionul zbura extrem de jos. Unii s-au aruncat la pământ când au realizat ce urmează să se întâmple: aparatul de zbor s-a izbit de pistă și a fost cuprins imediat de flăcări.

Potrivit autorităților, decolase de pe același aeroport, dar s-a întors și încerca să aterizeze. Vremea era nefavorabilă, cu ploaie slabă și nori joși.

Printre victime se află un fost pilot de curse Nascar, soția sa și cei doi copii. Ancheta este în desfășurare.

