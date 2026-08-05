Opt nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz, dintre care cinci petroliere și trei nave de transport marfă în vrac, conform datelor furnizate de Kpler, la fel ca în ziua precedentă. Șase dintre aceste nave, trei petroliere și trei nave de transport marfă în vrac, intrau în strâmtoare, în timp ce o navă de transport gaz și o petrolieră ieșeau din aceasta, potrivit News.ro.

În mod obișnuit, aproximativ 130–140 de nave tranzitau această cale navigabilă înainte ca războiul dintre SUA și Israel, cu Iranul, să înceapă pe 28 februarie și ca Iranul să răspundă prin închiderea strâmtorii.

Petrolierul Mubaraz a reapărut în afara Strâmtorii Ormuz

În plus, un petrolier de gaz natural lichefiat controlat de Abu Dhabi National Oil Co. a reapărut marți în afara Strâmtorii Ormuz, transportând o încărcătură încărcată de pe Insula Das, conform datelor LSEG și Kpler.

Petrolierul „Mubaraz” a părăsit Insula Das, din Emiratele Arabe Unite, pe 14 iulie, după ce a preluat o încărcătură de acolo, au raportat atât LSEG, cât și Kpler. Conform datelor de urmărire a navelor, nava a fost văzută ultima dată în interiorul strâmtorii pe 16 iulie.

Datele ambelor companii arată că petrolierul se află în prezent în largul coastei de vest a Indiei. Datele LSEG indică terminalul Dahej din Gujarat, India, ca loc de descărcare, cu data de sosire pe 5 august.

Este pentru a treia oară când petrolierul Mubaraz LNG iese din strâmtoare transportând încărcături de pe Insula Das de la începutul războiului. Cele două încărcături anterioare au fost livrate în China și India.

ADNOC nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii în afara programului de lucru.

Trafic constant și în Bab el-Mandeb

În Strâmtoarea Bab el-Mandeb, 20 de nave au traversat marți strâmtoarea, dintre care 10 au intrat și 10 au ieșit din această cale navigabilă, conform datelor Kpler, la fel ca în ziua precedentă.

Șase nave-cisternă, trei nave de transport marfă în vrac uscat și o navă de transport gaz au intrat în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, în timp ce șapte nave-cisternă și trei nave de transport marfă în vrac au ieșit, arată datele.

Este posibil ca unele nave să navigheze în continuare cu transpondere oprite, acestea nefiind luate în calcul.

Qatarul a declarat marți că mediatorii înregistrează progrese în eforturile de a pune capăt conflictului dintre SUA și Iran, ceea ce a determinat scăderea prețurilor petrolului, deși Teheranul a negat afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia negocierile sunt deja în curs.