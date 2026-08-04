Un lider al comunității susține că turismul excesiv a transformat viața localnicilor într-un adevărat „coșmar” de zi cu zi, scrie The Independent.

Bibury, renumit pentru șirul său de căsuțe ale țesătorilor din secolul al XVII-lea și pentru pajiștea traversată de apă, a devenit o oprire tot mai populară pentru turiștii care vizitează regiunea Cotswolds, după ce revista Forbes l-a desemnat anul trecut „cel mai frumos sat din lume”.

Localitatea care are doar 627 de locuitori se bucură de o reputație veche. În urmă cu aproximativ un secol, poetul și artistul William Morris l-a descris drept „cel mai frumos sat din Anglia”, iar împăratul japonez Hirohito l-a numit un „loc sacru”.

Însă afluxul uriaș de vizitatori, combinat cu lipsa locurilor de parcare, îi determină pe mulți șoferi să parcheze neregulamentar pe linii duble galbene în fața locuințelor localnicilor sau chiar pe trotuare, spun locuitorii.

Peste 600 de amenzi de parcare într-un an

Situația a dus la creșterea tensiunilor în comunitate. Anul trecut, un localnic s-a plâns că i-a fost călcat piciorul în timpul unei dispute legate de parcare. În weekendul trecut, un alt rezident a rămas profund afectat după ce un șofer a devenit agresiv verbal când i s-a cerut să își mute mașina de pe trotuarul din fața casei.

Ca răspuns la aceste probleme, Consiliul Județean Gloucestershire a intensificat controalele. Potrivit celor mai recente date, în 2025 au fost emise 651 de amenzi pentru parcare comparativ cu doar 28 în 2019.

Amenzile sunt de 70 de lire sterline, însă suma se reduce la 35 de lire dacă este achitată în termen de două săptămâni. În funcție de momentul plății, autoritățile estimează că au încasat până la 45.570 de lire într-un singur an, echivalentul a aproximativ 3.800 de lire pe lună sau 876 de lire pe săptămână.

Craig Chapman, reprezentant al comunității locale, a declarat pentru The Independent că este mulțumit de reacția autorităților.

„Realitatea este că mulți dintre vizitatori au foarte puțin respect pentru locuitori. După ce fac efortul de a ajunge în Bibury, încearcă să parcheze oriunde găsesc un loc. Iar dacă nu găsesc unul legal, își lasă mașinile pe trotuare sau pe liniile duble galbene”, a spus acesta. „Din acest motiv, satul are nevoie de controale, pentru ca drumurile să rămână libere pentru vehiculele de urgență și sigure pentru pietoni.”

„Un coșmar” în fiecare weekend

Chapman a descris numărul mare de turiști din weekend drept „un coșmar”.

„Consiliul județean a finanțat un nivel ridicat de controale. Dacă dorește să recupereze o parte din costuri prin introducerea parcării cu plată, eu nu am nicio problemă cu asta”, a spus el.

La rândul său, Lisa Spivey, liderul Consiliului Județean Gloucestershire, a subliniat că autoritățile încearcă să găsească un echilibru între nevoile comunității și importanța turismului.

„Suntem norocoși că Gloucestershire găzduiește atât de multe orașe și sate frumoase din Cotswolds, care atrag vizitatori. Ne dorim ca locuitorii din Bibury să fie sprijiniți, la fel ca afacerile care depind de veniturile generate de turism și turiștii care vor să petreacă o zi plăcută aici.”

Ea a adăugat că numărul foarte mare de vizitatori provoacă probleme de trafic, iar măsurile adoptate urmăresc să asigure o parcare sigură, legală și adaptată dimensiunii reduse a satului.

Și deputatul conservator din North Cotswolds, Sir Geoffrey Clifton-Brown, a salutat investițiile.

„Este un pas important în direcția bună. Sunt interesat să văd ce alte măsuri pot fi luate pentru a gestiona numărul de vizitatori, protejând în același timp peisajul și comunitatea din Bibury”, a declarat acesta.