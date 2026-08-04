”Poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au intervenit cu promptitudine în seara de 4 august a.c., după ce au observat un bărbat care s-ar fi autoincendiat. În jurul orei 20:15, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii au observat incidentul şi au acţionat utilizând mijloacele de stingere a incendiilor din dotarea autospecialei de poliţie”, a transmis IPJ Hunedoara, relatează News.ro.

Poliţiştii au solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanţă, care a acordat bărbatului primele îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior transportându-l la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

”În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana în cauză este un bărbat de 31 de ani, din Deva, cunoscut cu afecţiuni medicale”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

Poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.