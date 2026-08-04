Aceste cursuri costă în jur de 750 de euro.

Deși ard de nerăbdare să iasă pe mare, cursanții încep lecțiile în sală cu noțiunile teoretice.

Abia a doua zi învață cum să manevreze ambarcațiunile cu motor și cu vele.

Ovidiu Drugan, instructor: „Astăzi vor înțelege mai bine cum funcționează o ambarcațiune.”

Cu inevitabile emoții, doritorii încep primele lecții pe apă.

Cursanți: „Sunt din Baia Mare, am primit cadou voucherul pentru cursul acesta de la prieteni.” (...)

„Am vrut să învăț să controlez o barcă pe mare, cu vele mai ales.”

Anul trecut, la o școală au fost aproape 350 de cursanți, dintre care peste 75% sunt manageri, antreprenori sau profesioniști din mediul de afaceri.

Adrian Bulf, instructor: „E un pic diferit față de auto. Aici trebuie să anticipezi foarte mult, să înțelegi cum ar putea să te devieze un curent, un val sau o rafală de vânt.”

Într-o grupă am găsit doi prieteni arhitecți.

Andrei, cursant: „Am o barcă pe Dunăre, am categoria D și am un prieten care e skipper și are nevoie de crew member. Acum ne interesăm serios să fim parte din echipaj.”

Pentru un economist și fiica lui, studentă la Medicină, totul a început în Grecia.

Ioana, cursantă: „Am avut o vacanță împreună cu niște prieteni de familie și ulterior am decis să venim să ne luăm permis de barcă.”

Gheorghe, cursant: „Noi chiar vrem să navigăm împreună, pentru că la un tip de barcă – cea cu vele – e nevoie să fii mai mult decât unul.”

În cazul unora, pasiunea pentru navigație ajunge un mod de viață.

„Am ajuns ca, în timp, după multe mile pe mare, să am chiar viața mea pe mare – să am barca mea, să locuiesc aici, să lucrez aici. Fac arhitectură, dar și croaziere”, explică o doamnă.

Cătălin Corduneanu, reprezentant școală skipper: „Cursurile teoretice la noi au o durată de cinci zile. Cursurile practice, în funcție de categorii, au două zile pentru ambarcațiuni cu motor și încă trei zile suplimentare pentru ambarcațiunile cu vele.”