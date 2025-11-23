Traficul aerian la aeroportul Eindhoven din Olanda a fost întrerupt pentru scurt timp, din cauza unor drone

Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans.

Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca.

La Eindhoven, al doilea mare aeroport din Olanda, traficul ''civil şi militar'' a fost suspendat în jurul orei locale 21:00 (ora 20:00 GMT) din cauza semnalării ''mai multor drone'', a indicat ministrul Brekelmans pe platforma X.

Ulterior, Ministerul Apărării olandez a ''luat măsuri'' pentru reluarea traficului, dar '' pentru moment, din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informaţii despre maniera în care a procedat'', a precizat demnitarul olandez citat.

Autorităţile olandeze au mai anunţat că au încercat să abată mai multe drone ce survolau, vineri seară, baza aeriană Volkel, situată în sud-estul ţării. ''Dronele au plecat şi nu au fost regăsite'', au adăugat autorităţile de la Haga.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













