Centrala electrică Șatura de lângă Moscova, lovită de drone ucrainene. Trei transformatoare au luat foc

Guvernatorul regiunii Moscova a anunțat că o centrală electrică importantă a fost lovită duminică de un atac cu drone ucrainene.

Dronele au vizat centrala electrică din Şatura, situată la aproximativ 120 km est de capitala rusă, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.

Imagini neverificate publicate pe Telegram arată mai multe explozii urmate de mingi de foc care se ridică în cer.

???????? Shaturskaya State District Power Plant. Videos have emerged of the turbine hall of the 80 MW power unit being damaged, potentially increasing power losses to 900 MW, - CyberBoroshno pic.twitter.com/YujNWghA27 — MAKS 25 ???????????? (@Maks_NAFO_FELLA) November 23, 2025

„Unele dintre drone au fost distruse de forţele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe terenul centralei. Un incendiu a izbucnit pe teren. Acum este localizat”, a declarat Andrei Vorobiov.

Trei transformatoare ale centralei au luat foc, a raportat cotidianul Kommersant, citând Ministerul Situaţiilor de Urgenţă.

Andreï Vorobiov a precizat că a fost activată o sursă de alimentare de rezervă şi că au fost instalate sisteme mobile de încălzire în zona în care temperatura se apropia de punctul de îngheţ.

Rusia, care vizează de câteva luni infrastructura energetică şi de încălzire a Ucrainei, depinde de centrale termice mari, moştenite din perioada sovietică, pentru a alimenta locuinţele.

