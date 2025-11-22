Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel

Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel din estul ţării, dar nu au fost recuperate resturi, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Ţările de Jos, potrivit AP.

Personalul de securitate al bazei a raportat prezenţa dronelor între orele 19:00 şi 21:00 vineri, determinând forţele aeriene să tragă cu arme terestre pentru a le doborî, a precizat ministerul într-un comunicat.

„Dronele au părăsit zona şi nu au fost recuperate”, se arată în comunicat.

În ultimele săptămâni, au fost raportate o serie de incidente implicând zboruri de drone în apropierea unor baze militare din Ţările de Jos şi din Belgia vecină.

Atât armata olandeză, cât şi poliţia civilă au deschis o anchetă, potrivit ministerului, care a declarat că nu este clar de ce dronele zburau deasupra şi în jurul bazei aeriene. Nu au fost furnizate alte detalii, invocându-se motive de securitate.

Baza aeriană Volkel este utilizată de Forţele Aeriene Regale Olandeze.

În Ţările de Jos, utilizarea dronelor în apropierea tuturor aeroporturilor este interzisă din motive de siguranţă a zborurilor, pe lângă alte motive de securitate în jurul instalaţiilor militare, se arată în comunicat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













