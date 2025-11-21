Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat”

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat un acord pe 17 noiembrie pentru co-producerea de nave de suprafață fără pilot (drone maritime), care vor fi utilizate de forțele navale ale ambelor țări.

„Această măsură, la fel ca multe alte acțiuni anti-rusești ale lumii occidentale menite să învingă Rusia pe câmpul de luptă, a fost evaluată corespunzător de partea noastră și va urma un răspuns adecvat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Euroactiv.

Ministerul de Externe al Greciei a emis o declarație în care subliniază că amenințările împotriva statelor suverane „sunt respinse automat”.

Acordul dintre Grecia și Ucraina prevede, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul submarinelor fără pilot, în cazul în care proiectul privind dronele marine se va dovedi un succes. Atena a acceptat, în plus, să furnizeze Ucrainei gaz natural lichefiat importat din SUA pe durata iernii.

Relațiile greco-ruse au atins un minim istoric de la invazia Moscovei în Ucraina, Atena sprijinind Kievul din punct de vedere militar încă de la început. Între ambasada Rusiei la Atena și guvernul grec are loc frecvent o luptă de putere.

Între timp, opoziția de stânga a cerut guvernului să publice toate acordurile încheiate cu președintele ucrainean, insistând că responsabilitatea este esențială.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













