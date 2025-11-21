Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat”

Stiri externe
21-11-2025 | 12:49
maria zaharova
Imago

Kremlinul a amenințat public Grecia, joi, în urma deciziei Atenei de a produce drone maritime împreună cu Ucraina.

autor
Cristian Matei

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat un acord pe 17 noiembrie pentru co-producerea de nave de suprafață fără pilot (drone maritime), care vor fi utilizate de forțele navale ale ambelor țări.

„Această măsură, la fel ca multe alte acțiuni anti-rusești ale lumii occidentale menite să învingă Rusia pe câmpul de luptă, a fost evaluată corespunzător de partea noastră și va urma un răspuns adecvat, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Euroactiv.

Ministerul de Externe al Greciei a emis o declarație în care subliniază că amenințările împotriva statelor suverane „sunt respinse automat”.

Acordul dintre Grecia și Ucraina prevede, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul submarinelor fără pilot, în cazul în care proiectul privind dronele marine se va dovedi un succes. Atena a acceptat, în plus, să furnizeze Ucrainei gaz natural lichefiat importat din SUA pe durata iernii.

Citește și
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MInisterului rus de Externe
Maria Zaharova, reacție jignitoare la adresa Germaniei: ”Ar trebui analizat de medicii psihiatri”

Relațiile greco-ruse au atins un minim istoric de la invazia Moscovei în Ucraina, Atena sprijinind Kievul din punct de vedere militar încă de la început. Între ambasada Rusiei la Atena și guvernul grec are loc frecvent o luptă de putere.

Între timp, opoziția de stânga a cerut guvernului să publice toate acordurile încheiate cu președintele ucrainean, insistând că responsabilitatea este esențială.

Sursa: Euractiv

Etichete: Rusia, Ucraina, grecia,

Dată publicare: 21-11-2025 12:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Maria Zaharova respinge ideea unui Război Rece dintre Rusia și Occident: „Aici e deja foc”
Stiri externe
Maria Zaharova respinge ideea unui Război Rece dintre Rusia și Occident: „Aici e deja foc”

Rusia a declarat că nu există un Război Rece cu Occidentul, deoarece acum este un conflict „în flăcări”, dar și că Uniunea Europeană și NATO mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Moscovei pentru a justifica cheltuieli militare uriașe.

Maria Zaharova, reacție jignitoare la adresa Germaniei: ”Ar trebui analizat de medicii psihiatri”
Stiri externe
Maria Zaharova, reacție jignitoare la adresa Germaniei: ”Ar trebui analizat de medicii psihiatri”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a avut o reacție nervoasă la adresa Germaniei, după ce cancelarul Friedrich Merz a acuzat puterea de la Moscova că destabilizează țara sa prin manipulări online.

Critici de la Moscova pentru România. Incidentul care i-a stârnit pe ruși: „Se prefac că totul este în ordine”
Stiri externe
Critici de la Moscova pentru România. Incidentul care i-a stârnit pe ruși: „Se prefac că totul este în ordine”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat joi, reacția autorităților române față de pătrunderea a patru aeronave ucrainene în spațiul aerian al României.

Recomandări
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO
Stiri actuale
Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare.

Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel
Stiri actuale
Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 Noiembrie 2025

03:32:19

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28