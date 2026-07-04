Avioane de luptă NATO ridicate de Ungaria la granița cu România, din cauza unui avion de pasageri din China

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 2054550425
Shutterstock

Avioane de luptă NATO ale Ungariei au fost ridicate sâmbătă la granița cu România, după ce un avion de pasageri din China nu a stabilit contactul cu controlorii de trafic aerian din România. 

autor
Cristian Anton

Avioane de luptă ungare ale NATO din cadrul zborurilor de serviciu şi de patrulare în alertă cu reacţie rapidă (Quick Reaction Alert, QRA - nr.) au fost ridicate de la sol la graniţa româno-ungară după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a stabilit contactul cu controlorii de trafic aerian din România, a anunţat sâmbătă pe Facebook ministrul apărării ungar, Romulusz Ruszin-Szendi, informează MTI.

Avioanele QRA au fost ridicate de la sol la ora 13:42 după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reuşit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România în timp ce se afla încă în spaţiul aerian românesc, a explicat Ruszin-Szendi.

Avionul din China a restabilit contactul cu autoritățile românești

Avioanele ungare ale misiunii QRA au decolat la ora 13.51 şi au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniţei cu Ungaria, după care aeronava chineză a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian.

Avioanele NATO s-au întors ulterior la baza lor din Kecskemet, a mai declarat oficialul ungar.

Alertă extremă în Tulcea. Un nou atac cu drone rusești la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16

Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: ridicate, avioane de lupta, Ungaria, granite, romania, avion, China, NATO,

Articol recomandat de sport.ro
Pică transferul la Real Madrid? Iubita l-a dat de gol
Pică transferul la Real Madrid? Iubita l-a dat de gol
Citește și...
Știri Actuale
MApN: Dronă în proximitatea spaţiului aerian naţional. Au fost ridicate de la sol două avioane de luptă

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, ora 13:20, o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.
Stiri externe
Polonia a renunțat la livrarea ultimelor avioane MiG-29 către Ucraina. De ce a eșuat Kievul

Polonia a renunţat la livrarea către Ucraina a ultimelor sale avioane MiG-29 după ce nu a reuşit să ajungă la un acord privind un schimb între aceste aparate de zbor şi tehnologii ale dronelor ucrainene, Varşovia imputând acest eşec Kievului.
Știri Actuale
Bricul Mircea, flancat de avioane de luptă ale Marinei Americane. ”Simbolizează ceva măreț”

Avioane ale Marinei Americane au zburat deasupra Bricului Mircea, legendara navă școală a României, aflată în această perioadă în Statele Unite ale Americii.

Recomandări
Stiri externe
Cum a devenit America cea mai influentă putere a lumii și de ce viitorul ei contează inclusiv pentru Europa

Statele Unite sărbătoresc pe 4 iulie 250 de ani de la Declarația de Independență, documentul care a schimbat nu doar destinul unei națiuni, ci și cursul istoriei moderne.

Știri Actuale
Mesajul Americii către România, la 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Imagine spectaculoasă a Castelului Bran

SUA și România au o ”legătură profundă și durabilă”, iar cele două națiuni ”sunt profund ancorate în valorile fundamentale ale civilizației occidentale”, se arată într-un editorial al ambasadorului american la București cu ocazia Freedom250.

Stiri Economice
”Mai românesc ca oricând”. Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, cea mai mare finanțare din istoria Băncii Transilvania

Achiziția afacerii deținute de colosul francez Carrefour în România de către Pavăl Holding a constituit, dincolo de expansiunea spectaculoasă a unei companii românești, și cea mai mare investiție din istoria Băncii Transilvania, alt business românesc.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Iulie 2026

02:13:34

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 14

41:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 9 - Robert Niță

57:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Iulie 2026

01:49:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Virgil van Dijk și-a decis viitorul

Sport

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB