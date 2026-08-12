În loc să obțină în mod direct credite de la Congres, arată documente consultate de WP, administrația Trump a „pus la un loc fonduri provenind de la alte agenții și de la donatori privați, iar apoi le-a pus într-un cont puțin cunoscut, în care se află de obicei doar câteva milioane de dolari destinate întreținerii curente a rezidenței prezidențiale”. Aceste documente arată că aceste sume urmează să fie folosite la lucrări de „modernizare” - și anume construirea unei Săli de Bal, scrie News.ro.

Costul lucrărilor privind această piesă centrală a planului președintelui republican - estimate la 200 și apoi la 400 de milioane de dolari, în februarie - au fost reevaluate - în iunie - la 600 de milioane de dolari (aproximativ 520 de milioane de euro).

La 7 august, Curtea de Apel a Districtului Columbia a blocat construcția sălii, din cauză că președintele american a lansat lucrările fără să obțină o undă verde de la Congres.

Locatarul Casei Albe a denunțat atunci această hotărâre a justiției drept o „rușine națională”.

Ocolirea Congresului

Documentele consultate de către WP arată „la un nivel detaliu fără precedent” cum administrația Trump a „ocolit Congresul și limitat transparența a ceea ce are să devină cea mai costisitoare renovare a Casei Albe de peste 80 de ani”.

Anterior, administrațiile care voiau să facă modificări importante pe domeniul Casei Albe „depuneau cereri bugetare Congresului, obțineau credite, iar apoi însărcinau agențiile vizate să solicite autorizațiile necesare și să recruteze întreprinderi, în funcție de istorici și arhivele bugetare”, scrie cotidianul.

Cu toate acestea, potrivit WP, documentele „lasă deschisă posibilitatea ca lucrările să nu fie realizate așa cum s-a prevăzut și ca banii să nu fie cheltuiți până la urmă”.

Aceste fonduri, dezvăluie cotidianul american, provin din bugetele Secret Service și Biroului Militar al Casei Albe - 500 de milioane de dolari.

Alte 300 de milioane de dolari provin din donații private.

Proveniența a aproximativ 70 de milioane de dolari nu a fost identificată, potrivit WP.