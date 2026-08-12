De partea cealaltă, Vladimir Putin a calificat confiscarea navelor rusești drept „piraterie”. Și a amenințat occidentul că va „răspunde în aceeași manieră”.

A fost vizată „ultima mare fortăreață a flotei ruse din Marea Neagră, situată la peste 300 de kilometri de linia frontului”, a declarat Volodimir Zelenski, care a difuzat imagini de la atacul de peste noapte asupra orașului-port Novorossisk.

A fost un atac combinat cu drone reactive, rachete de croazieră și drone maritime. Armata ucraineană a confirmat lovituri asupra sistemelor de apărare antiaeriană, cheiurilor și infrastructurii portuare.

Un terminal important pentru cereale din port și-a suspendat activitatea.

A fost declarată stare de urgență

Primarul din Novorossiisk a declarat stare de urgență. Susține că au fost înregistrate lovituri asupra unor școli și că un copil a fost ucis. De asemenea, au fost avariate două conducte de apă, a adăugat oficialul, ceea ce a dus la întreruperea alimentării.

Pe de altă parte, Kievul a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul Novorossisk, în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui american JD Vance, au declarat surse oficiale ucrainene pentru Financial Times.

Washingtonul a exprimat îngrijorări cu privire la faptul că Ucraina destabiliza piețele petroliere și aducea prejudicii firmelor americane prin atacarea petrolierelor care transportau țiței din Kazahstan către un terminal din Novrossisk.

Între timp, și rușii au trimis peste noapte rachete și drone în diferite locuri din Ucraina - și cel puțin 8 oameni au fost uciși.

Putin, critici la adresa NATO

Iar Vladimir Putin și-a reluat criticile la adresa NATO, în cursul unei vizite pe insula Sahalin, în Extremul Orient al Rusiei, unde a participat la exerciții militare.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Din păcate, vedem că potențialul de conflict crește aici, în regiunea Asia-Pacific. NATO pătrunde în această regiune. Se formează noi blocuri politico-militare. Aici sunt desfășurate și se preconizează desfășurarea unor noi sisteme de armament, care reprezintă, de asemenea, amenințări la adresa țării noastre.

În ultimele luni, statele occidentale și-au intensificat eforturile de a îngrădi economia Rusiei, blocând petroliere suspectate că sunt implicate în transporturi de petrol supuse sancțiunilor.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Nave pașnice, trebuie să subliniez. Recent, au mers chiar până la confiscarea navelor noastre și vânzarea activelor pe care ni le-au jefuit. Desigur, aceasta este piraterie și fărădelege. Dacă aceste planuri vor începe să fie puse în practică, va trebui să răspundem în aceeași manieră, dar oriunde vom considera că este necesar și oportun.