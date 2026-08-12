Șoferul care ar fi provocat tragedia a refuzat internarea, dar a fost dus la neurologie, pentru un control. Impactul îngrozitor a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Mașina albă a intrat în forță în intersecția din centrul Brașovului. A tăiat fața unui alt autoturism, apoi a trecut prin rondul de flori, și a ieșit din sensul giratoriu, printre alte mașini, pe strada care duce spre Piața Sfatului.

În acest timp, cei 3 turiști se plimbau liniștiți pe trotuar. Românul mergea singur, în față, iar cei doi nemți în urma lui.

Șoferul a redresat ușor direcția mașinii, apoi a pierdut controlul și a urcat pe trotuar. Tinerii au fost loviți din spate, fără nicio șansă de a se feri de vehicul.

Mașina a urcat pe rondul de flori din sensul giratoriu, apoi a ajuns pe trotuar. S-a oprit după o distanță de circa 50 de metri, lovindu-i pe cei trei pietoni.

Trecătorii au asistat înmărmuriți la nenorocire. Unui copil i s-a făcut rău, copleșit de scena îngrozitoare. O martoră abia și-a revenit din șoc.

Echipajele de salvare au instalat rapid un paravan, ca să-i ferească pe oameni de sumbra priveliște. Un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț zăcea fără viață pe caldarâm.

CIPRIAN SFREJA, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov: O altă persoană a intrat în stop cardio-respirator. A fost resuscitată mai bine de 40 de minute, dar, din păcate, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată.

Era un turist german de 34 de ani. Prietenul său, tot neamț, de 31 de ani, a fost dus la Spitalul de Urgență din Brașov. Este în stare gravă, intubat, la terapie intensivă. Șoferul care a provocat tragedia a fost transportat și el la spital.

ALINA CRISTEA, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Brașov: În urma consulturilor i s-a recomandat internarea, acesta refuzând-o, și a plecat cu recomandări de specialitate.

Polițiștii spun că bărbatul de 50 de ani nu băuse alcool și nu consumase droguri, înainte de a urca la volan. Ba mai mult, până la momentul accidentului, omul ar fi avut un comportament normal în trafic, după cum au arătat imaginile înregistrate de câteva camere de supraveghere din oraș.

Miercuri, șoferul a fost dus de polițiști la un control neurologic. Bărbatul nu se afla în evidența spitalului de neuropsihiatrie, cu vreo boală. Medicii i-au făcut o electroencefalogramă, însă nu au stabilit un diagnostic, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al instituției. El este audiat de câteva ore la sediul IPJ Brașov.

Anchetatorii iau în calcul mai multe variante, pentru a explica teribilul accident. Una este aceea că șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie și a rămas cu piciorul pe pedala de accelerație. Pe strada unde a avut loc tragedia limita de viteză este de 30 de km pe oră.