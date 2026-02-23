Potrivit documentelor aflate în posesia ziarului, Epstein a angajat detectivi privați pentru a scoate computere și alte materiale din locuința sa din Florida și de pe insula sa privată din Caraibe — aparent încercând să le ascundă de anchetatori.

Unul dintre spațiile de depozitare a fost închiriat în Florida încă din cel puțin 2003, iar plățile regulate pentru acesta au continuat până în 2019, anul în care Epstein a murit în închisoare.

De asemenea, la mijlocul anilor 2000, după ce a aflat despre o posibilă percheziționare iminentă, finanțistul a plătit zeci de mii de dolari detectivilor pentru a muta arhiva sa într-un depozit secret din New York.

Anchetatorii nu au efectuat însă percheziții în aceste spații, ceea ce sporește posibilitatea ca acolo să existe materiale neexaminate anterior în dosarul Epstein, notează The Telegraph.

Ce s-a întâmplat cu arhiva ascunsă în aceste depozite secrete rămâne neclar, adaugă publicația.