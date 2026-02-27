"Nu sunt mulţumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla", a declarat preşedintele american jurnaliştilor, adăugând că discuţiile dintre cele două ţări vor continua "astăzi" (vineri), transmite AFP.

Preşedintele american a mai declarat că nu a luat nicio "decizie finală" privind posibile lovituri împotriva Iranului.

Vorbind cu reporterii înaintea unei deplasări în Texas, Donald Trump a spus că vrea să încheie un acord cu Iranul, dar a subliniat că Teheranul nu poate avea o armă nucleară.

Discuţiile privind programul nuclear al Teheranului au continuat săptămâna aceasta în contextul unei acumulări masive de forţe militare americane în regiune.

Preşedintele Trump a spus că nu vrea să folosească forţa militară în Iran, dar că uneori trebuie.

Omanul, care mediază discuţiile iraniano-americane, l-a trimis vineri pe ministrul său de externe la Washington pentru discuţii pe această chestiune cu vicepreşedintele american JD Vance, potrivit unei surse apropiate de acest dosar.



