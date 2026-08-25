Iar Autostrada Moldovei va asigura o legătură rapidă și sigură pe o distanță continuă de 241 de kilometri între Ploiești și Bacău. Și la autostrăzi, miza este uriașă. Milioanele de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pe sectorul Adjud-Bacău al Autostrăzii A7, cu 60 de utilaje și 150 de muncitori în teren, sunt ultimele zile de șantier. Se montează indicatoarele rutiere și se fac marcajele.

Horaţiu Cozma, secretar de stat, Ministerul Transporturilor: Suntem pe ultimii 10 metri. E o cursă contracronometru. Trebuie să finalizăm lucrările până la 31 august, până luni, astfel încât să bifăm jalonul PNRR.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Vom avea, cu acest tronson, 241 de km deschiși din A7, ceea ce va crește potențialul economic al Moldovei în momentul acesta ne axăm pe data de 31 august-1 septembrie, când se vor termina și acești 47 de km între Adjud - Bacău, care se vor înscrie în PNRR.

Stadiul lucrărilor Bacău-Pașcani

În paralel, tot aici se lucrează și la nodul rutier Bacău Nord, care va face legătura cu tronsonul Bacău-Pașcani al autostrăzii. Însă, cele trei loturi sunt executate în proporție de 55% și 68%.

Ionuț Ciurea, director Asociatia Pro Infrastructura: Ar fi trebuit să avem deschisă circulația complet până la Pașcani. Dincolo de 31 august, din păcate, autostrada A7, la nord de Bacău, își pierde finanțarea, se termină PNRR-ul.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Ce nu s-a construit până la 31 august va fi suportat din bugetul de stat ajungem undeva la 300 de milioane de euro.

De la Pașcani până la finalul A7, la Siret, în Suceava, lucrările încă nu au început. Vor fi finanțate prin mecanismul SAFE și ar trebui să fie gata până în 2030.

Practic, în acest moment se poate circula, dintr-o bucată, de la Ploiești la Adjud. Iar de la 1 septembrie până în Bacău.

Și pe A1 se lucrează, pe segmentul Margina-Holdea, de 9,13 km, ultimul lipsă din cei peste 300 de km dintre Sibiu și granița cu Ungaria. Constructorul are aici 900 de muncitori. Galeriile de la tunelul de 2 kilometri, realizat pentru protejarea faunei, vor fi străpunse în următoarele zile.

Banii alocați prin PNRR pentru segmentul de autostradă Margina- Holdea vor fi decontați în procent de 72%, adică lucrările executate până la data limită de 31 august.

Reprezentanții CNAIR au anunțat că diferența de finanțare, până la finalizarea prevăzută pentru vara viitoare, va fi acoperită tot de la bugetul de stat.