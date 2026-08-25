Cum mai sunt doar câteva zile până la închiderea PNRR România este în pericol să piardă sute de milioane de euro pentru neîndeplinirea acestui jalon.

Ministrul interimar al Muncii le transmite sindicatelor că o lege mai avantajoasă, decât cea schițată în ultimul proiect, nu poate fi făcută.

După o videoconferință de aproape două ore între șefii PSD, PNL, UDMR , USR și președintele Nicușor Dan, tot nu s-a ajuns la un acord.

Potrivit unor surse de la Cotroceni, șeful statului și-ar dori ca legea să fie votata iar România să primească banii din PNRR. De aceea, Miniștrii Muncii, Educației și Sănătății vor încerca până mâine să ajungă, totuși, la o variantă acceptabilă pentru toate partidele. Însă șansele să îndeplinim la timp jalonul scad dramatic.

Dragoș Pîslaru, Ministrul Interimar al Muncii: ”În lipsa unui acord, România va rata acest jalon și este responsabilitatea directă a partidelor care nu susțin acest proiect. Acum noi reparăm un dezastru comis de guvernele anterioare. Astăzi este ceasul al 12-lea. Confederațiile sindicale se opun unei legi care ar aduce creșteri pentru 80 la sută din sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, pe lângă faptul că vom genera o pierdere de 770 mil euro prin PNRR”.

Varianta actuală a legii propune ca pentru anul viitor bugetul pentru salarii din sectorul public să fie majorat cu aproximativ 12 miliarde de lei. Sindicatele ar dori însă bani mai mulți. Iar social-democrații și cei din UDMR sunt îngrijorați că legea nu ar fi echitabilă în sănătate și educație.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”România are nevoie de o lege a salarizării care să așeze pe o bază de echitate, până la urmă, să fie echitabilă această lege. Eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru”.

Cei din PSD și UDMR vor ca salariile să nu scadă.

Kelemen Hunor: „Problema este că, dacă un profesor cu 25 de ani vechime câștiga astăzi 10 lei, iar mâine câștigă 8 lei și statul îi mai adaugă 2 lei, există, în fond, o problemă de echitate. Trebuie să-i explici de ce muncă lui valorează astăzi cu 2 lei mai puțin decât ieri.”

Pe de altă parte, cei din USR ar prefera ca majorarea cheltuielilor cu salariile să nu depășească cele 8 miliarde de lei convenite în luna mai de liderii celor patru partide.

Sorin Șipoș, Liderul Senatorilor USR: ”În acest moment suma este mult mai mare decât 8 miliarde, și credem că e nesustenabil în acest moment o astfel de soluție. Noi vom susține orice lege este echitabilă, care ține cont de constrângerile bugetare”.

Conducerea liberală este singura dispusă să susțină legea, dacă va ajunge în Parlament.