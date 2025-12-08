Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, pe fondul reapariţiei tensiunilor la frontieră

Thailanda a lansat atacuri aeriene la frontiera cu Cambodgia, după acuzații reciproce privind încălcarea acordului de încetare a focului, relatează Reuters.

Cel puţin un soldat thailandez a fost ucis şi patru au fost răniţi în noile ciocniri care au izbucnit în două zone din provincia Ubon Ratchathani, cea mai estică provincie a Thailandei, a declarat armata thailandeză într-un comunicat, după ce trupele sale au fost atacate de Cambodgia.

Atacuri aeriene și acuzații reciproce

„Partea thailandeză a început să utilizeze avioane pentru a lovi ţinte militare în mai multe zone”, se arată în comunicat.

Ministerul Apărării din Cambodgia a precizat într-o declaraţie că armata thailandeză a lansat atacuri în zori asupra forţelor sale în două puncte, după zile întregi de acţiuni provocatoare, şi a adăugat că trupele cambodgiene nu au ripostat.

Armata thailandeză a informat că armata cambodgiană a lansat rachete BM-21 către zone civile thailandeze, adăugând că nu au fost raportate victime.

Escaladarea conflictului și impactul asupra populației

Disputa frontalieră a degenerat într-un conflict de cinci zile în iulie, înainte ca premierul malaysian Anwar Ibrahim şi Trump să medieze un acord de încetare a focului. Cei doi au asistat şi la semnarea unui acord de pace extins între cele două ţări la Kuala Lumpur în octombrie.

Cel puţin 48 de persoane au fost ucise şi aproximativ 300.000 au fost strămutate temporar în timpul confruntărilor din iulie, vecinii având schimburi de rachete şi focuri de artilerie grea.

În urma exploziei unei mine terestre luna trecută, care a mutilat unul dintre soldaţii săi, Thailanda a declarat că suspendă punerea în aplicare a acordului de încetare a focului cu Cambodgia.

Influentul fost lider de lungă durată al Cambodgiei, Hun Sen, tatăl actualului premier Hun Manet, a declarat că armata thailandeză este „agresivă” şi că încearcă să provoace o ripostă, îndemnând forţele cambodgiene să dea dovadă de reţinere.

„Limita pentru a răspunde a fost deja stabilită. Îndemn comandanţii de la toate nivelurile să informeze toţi ofiţerii şi soldaţii în consecinţă”, a declarat Hun Sen pe Facebook, fără a da mai multe detalii.

În Thailanda, peste 385.000 de civili din patru districte de frontieră sunt evacuaţi, peste 35.000 fiind deja cazaţi în adăposturi temporare, a declarat armata thailandeză.

Thailanda şi Cambodgia îşi dispută de mai bine de un secol suveranitatea asupra unor zone nedelimitate de-a lungul frontierei terestre de 817 km, cartografiată pentru prima dată în 1907 de Franţa, când aceasta stăpânea Cambodgia.

Tensiunile latente au degenerat ocazional în ciocniri, cum ar fi schimbul de focuri de artilerie care a durat o săptămână în 2011, în ciuda încercărilor de a rezolva paşnic revendicările.

