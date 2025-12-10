Peste jumătate de milion de persoane, evacuate în Cambodgia şi Thailanda în urma conflictelor legate de frontieră

Peste 500.000 de persoane şi-au părăsit locuinţele pentru a se refugia, în Thailanda şi Cambodgia, de la începutul conflictului legat de frontieră, au declarat miercuri cele două guverne.

„Civilii au fost nevoiţi să se evacueze în număr mare din cauza a ceea ce am evaluat ca fiind o ameninţare iminentă la adresa siguranţei lor. Peste 400.000 de persoane au fost mutate în adăposturi sigure în şapte provincii”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda, Surasant Kongsiri, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Vrem să prevenim repetarea atacurilor asupra civililor pe care le-am suferit în iulie 2025”, a adăugat oficialul.

Evacuări masive în Thailanda şi Cambodgia

În Cambodgia, „101.229 de persoane au fost evacuate în adăposturi sigure şi la rudele lor din cinci provincii”, până marţi seara, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Maly Socheata.

Vecinii din Asia de Sud-Est contestă delimitarea din era colonială a frontierei lor de 800 km, unde revendicările concurente asupra templelor istorice au degenerat în conflict armat.

Cele mai sângeroase ciocniri din ultimele luni

Ciocnirile din această săptămână sunt cele mai sângeroase de la cele cinci zile de lupte din iulie, care au provocat moartea a zeci de persoane şi strămutarea a aproximativ 300.000 de persoane de ambele părţi ale frontierei, înainte de încheierea unui armistiţiu fragil, în urma intervenţiei preşedintelui american Donald Trump.

Ambele părţi se acuză reciproc de instigarea la reluarea luptelor, care marţi s-au extins în cinci provincii din Thailanda şi Cambodgia, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe informaţii oficiale.

