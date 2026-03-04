La fel au procedat și britanicii, care vor să își apere bazele din Cipru cu o navă de război și mijloace anti-dronă.

În schimb, Donald Trump amenință că întrerupe legăturile comerciale cu Spania, după ce oficialii de la Madrid au refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele iberice pentru atacuri asupra Iranului.

Liderul de la Élysée a anunțat că Franța trimite portavionul Charles de Gaulle, escorta sa de fregate și mijloace aeriene în Marea Mediterană pentru sprijinirea aliaților. De asemenea, sisteme de apărare antiaeriană, radare și o fregată vor susține militar Ciprul, țară care a încheiat recent un parteneriat strategic cu Franța.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Pe lângă resursele deja existente, în ultimele ore au fost desfășurate avioane de vânătoare Rafale, sisteme de apărare antiaeriană și radare aeriene. Vom continua acest efort în funcție de necesități.”

Strâmtoarea Ormuz, punct fierbinte al crizei

Totodată, șeful statului francez spune că va încerca să facă o coaliție pentru securizarea căilor maritime afectate de război, inclusiv strâmtoarea Ormuz.

Emmanuel Macron: „Astăzi, Strâmtoarea Ormuz este practic închisă. Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii trec prin această strâmtoare. Canalul Suez și Marea Roșie sunt, de asemenea, sub tensiune și amenințate.”

„Dacă este necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, cât mai curând posibil”, a scris și Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare, Truth Social.

În fața reporterilor, liderul de la Casa Albă și-a reiterat nemulțumirea față de premierul britanic pentru reticența acestuia de a se implica.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nici de Regatul Unit nu sunt mulțumit. Nu avem de-a face cu Winston Churchill.”

Între timp, Regatul Unit trimite în regiune o navă de război importantă și elicoptere anti-dronă, după ce o bază militară britanică a fost lovită în Cipru.

Friedrich Merz, cancelarul german: „Noi susținem Statele Unite și Israelul în eforturile lor de a scăpa de acest regim terorist îngrozitor.”

Trump amenință Spania cu ruperea relațiilor comerciale

În schimb, Donald Trump a anunțat că va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania, ca urmare a poziției acesteia față de războiul din Iran.

Donald Trump: „I-am spus lui Scott (secretarul Trezoreriei) să taie toate relațiile cu Spania.”

Guvernul spaniol a răspuns într-o declarație că Washingtonul trebuie să țină seama de autonomia companiilor private, de dreptul internațional și de acordurile comerciale bilaterale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Madridul a afirmat, de asemenea, că dispune de resursele necesare pentru a limita impactul potențial al unui embargo comercial și pentru a sprijini sectoarele afectate.

CIA și forțele kurde, implicare în Iran

Pe de altă parte, CIA lucrează pentru a înarma forțele kurde cu scopul de a provoca o revoltă populară în Iran, au declarat surse pentru CNN.

Clarissa Ward, corespondent CNN: „Ne-am întâlnit mai devreme cu un lider kurd iranian de rang înalt, care ne-a spus că forțele kurde iraniene pregătesc o operațiune terestră în vestul Iranului în zilele următoare, cu sprijinul SUA și al Israelului. Nu a dat detalii despre cum arată exact acest sprijin, dar ne-a spus că președintele Trump a vorbit astăzi la telefon cu liderul KDPI, unul dintre marile grupuri kurde iraniene de aici.”

Unii oficiali americani continuă să pună la îndoială operațiunea „Epic Fury”, cum a fost numită de Statele Unite intervenția militară asupra Iranului.

Cory Booker, senator democrat: „Am avut o ședință în spatele ușilor închise, care m-a lăsat complet uimit de lipsa informațiilor furnizate pentru a justifica costurile de sute de miliarde de dolari și pierderile de vieți omenești americane.”

Pentagonul a identificat patru din cei șase soldați americani uciși duminică de o dronă iraniană, în Kuweit.