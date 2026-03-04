Imaginile au inundat rețelele de socializare în timp ce Iranul a lansat astfel de drone, ca răspuns la bombardamentul americano-israelian care a început pe 28 februarie, scrie Kiev Independent.

„Bun venit în club, băieți”, a declarat Vladislav Vlasiuk, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru sursa citată, când a fost întrebat care a fost prima sa reacție când a văzut imagini cu dronele Shahed lovind Dubaiul.

„Dar, pe o notă serioasă, trebuie să spun că acest lucru este foarte îngrijorător”, a adăugat el.

