Nava, care transporta 140.000 de tone de petrol, a fost lovită de drone aeriene şi navale după ce a plecat din portul rusesc Novorossiisk, relatează postul de televiziune NTV.

Petrolierul, numit Altura, a fost supus unor sancţiuni americane şi europene menite să împiedice Rusia să îşi finanţeze atacul asupra Ucrainei prin vânzări de petrol, relatează ziarul Sozcu. Mass-media au informat că niciunul dintre cei 27 de membri ai echipajului nu a fost rănit în explozii, care au provocat daune pe punte şi au făcut ca apa să pătrundă în sala motoarelor.

Garda de coastă turcă a trimis nave ca răspuns la apelul de urgenţă provenit de la petrolierul avariat. Postul NTV citează o conversaţie cu căpitanul navei, care a declarat că petrolierul nu este în pericol de scufundare şi că echipajul este în siguranţă. Această navă a navigat ani de zile sub numele de Beşiktaş Dardanele şi era supusă sancţiunilor din partea Uniunii Europene şi a Statelor Unite. În 2024, a fost achiziţionată de o companie panameză şi a fost răscumpărată în noiembrie anul trecut de Pergamon Shipping, cu sediul la Istanbul, care a redenumit-o Altura, potrivit Sozcu.