În pofida câștigurilor teritoriale limitate și a pierderilor masive, Rusia continuă războiul care provoacă suferințe majore populației civile nevinovate. Pe fondul iernii aspre, Moscova încearcă din nou să forțeze Ucraina să cedeze, vizând în mod sistematic infrastructura energetică și lăsând milioane de oameni fără electricitate și încălzire, se arată într-un comunicat al Executivului European.

În acest context, Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina, iar vizita de la Kiev subliniază amploarea ajutorului acordat acestui partener și vecin al UE.

De la începutul invaziei ruse, în 2022, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei un sprijin total de 194,9 miliarde de euro, dintre care 70 de miliarde de euro au fost alocate pentru sprijin militar. În plus, împrumutul de 90 de miliarde de euro propus de Comisie, pe baza acordului convenit în cadrul Consiliului European, va asigura un flux financiar constant pentru Ucraina în anii 2026 și 2027.

Apărarea Ucrainei reprezintă, totodată, un pilon al instrumentului emblematic al Comisiei în domeniul apărării, în valoare de 150 de miliarde de euro – Security Action for Europe (SAFE). Majoritatea celor 19 state membre participante la această inițiativă au inclus proiecte comune cu Ucraina în planurile lor de apărare.

Pe componenta energetică, UE a furnizat Ucrainei aproape 3 miliarde de euro pentru securitatea energetică. Înaintea acestei ierni, Comisia a mobilizat peste 900 de milioane de euro pentru achiziții de urgență de gaze, iar capacitatea de export de energie electrică din UE către Ucraina funcționează în prezent la nivel maxim. De asemenea, Uniunea a oferit până acum peste 157.000 de tone de ajutor, inclusiv 1.000 de generatoare livrate în ultima lună.

Ursula von der Leyen și António Costa vor participa la ceremonia oficială de comemorare a celor patru ani de război și vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacuri cu rachete rusești. Cei doi lideri vor avea apoi o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Totodată, delegația europeană va lua parte la reuniunea „Coaliției celor dispuși”, organizată la Kiev, care reunește 35 de state angajate să sprijine Ucraina în obținerea unei păci durabile și solide, menite să garanteze securitatea Ucrainei și a Europei.

Alături de președinta Comisiei călătoresc la Kiev comisarul european pentru energie și locuire, Dan Jørgensen. De asemenea, ajung în capitala ucraineană comisarul pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, și comisarul pentru extindere, Marta Kos.