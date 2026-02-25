Declarația a fost făcută de Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, în condițiile în care, în joc, sunt 231 de milioane de euro, iar Comisia Europeană consideră, în acest moment, jalonul neîndeplinit. Autoritățile române încearcă să obțină o reevaluare, după decizia Curții Constituționale.

Joi va fi la Bruxelles și premierul Ilie Bolojan, care se va întâlni cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din România: „Ce facem acum este în extremis să găsim o argumentație, inclusiv legală, pentru motivul pentru care ar putea totuși să fie luat în considerare, dar data limită e dată limită, deci cumva e foarte important pentru toată lumea să înțeleagă că încercăm acum să salvăm ceva ce aproape este imposibil de salvat, dar în acest context mi se pare foarte important să înțeleagă cei care ne urmăresc că avem o strategie, avem o gândire și avem un demers tehnic pe care știm să-l inițiem și l-am inițiat. Asta este important. Ați găsit această portiță legală. Am găsit o portiță legală.”

România speră să primească un răspuns de la Comisia Europeană în legătură cu reevaluarea jalonului privind pensiile speciale, în prima jumătate a lunii martie. Autoritățile așteaptă promulgarea pentru a încărca în sistem dovada și pentru a susține, în dialogul cu Bruxelles-ul, că reforma a fost făcută la timp, chiar dacă termenul-limită, 28 noiembrie, a fost depășit.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că, în ceea ce privește cererea de plată numărul patru, depusă în decembrie, aceasta este aproape de finalul evaluării, iar România speră să primească unda verde în martie pentru 2,62 miliarde de euro.

În paralel, la Bruxelles se discută și o altă miză importantă pentru România: mecanismul East Invest, estimat la aproximativ 20 de miliarde de euro, care ar putea aduce finanțare suplimentară pentru regiunile de frontieră afectate de războiul din Ucraina.

În România, miza este mai ales pentru județe precum Botoșani și Vaslui sau alte zone aflate aproape de granița cu Ucraina și de Marea Neagră, unde dezvoltarea este afectată de proximitatea războiului. Aceste județe ar putea fi ajutate prin finanțări pentru firme mici și mijlocii, infrastructură, utilități și proiecte de conectivitate.

Joi, premierul Ilie Bolojan vine la Bruxelles tocmai pentru a participa la semnarea acestui mecanism, alături de lideri și reprezentanți ai altor state de pe flancul estic. Vizita include și o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care premierul va încerca să discute inclusiv despre PNRR, însă în linii mari, fără să intre în detalii tehnice. Miza este să convingă pe cei de la Bruxelles că România este un partener serios, credibil, pe care Uniunea Europeană se poate baza.