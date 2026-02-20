Comisia Europeană a anunțat că joi, 26 februarie, Ursula von der Leyen urmează să îl primească pe prim-ministrul român.

Cei doi oficiali vor discuta despre situația economică din România, precum și despre măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar. Întâlnirea a fost confirmată, așadar, de către Comisia Europeană, dar pe calendarul premierului României nu este menționată.

România încă așteaptă răspunsul Comisiei Europene în ceea ce privește banii din PNRR, după ce reforma pensiilor speciale a fost declarată constituțională.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, joi că, în ceea ce priveşte cererea de plată nr. 4 din PNRR, Comisia Europeană ar urma cel mai probabil să îşi dea acordul pentru plată în luna martie, relatează Agerpres.

„Abia după revizuirea acestui PNRR şi publicarea deciziei Consiliului, am putut depune şi am depus imediat cererea de plată 4. Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de, să spunem, consultare şi verificare de către Comisia Europeană, aşa cum am spus în spaţiu public, în luna martie cel mai probabil vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată şi lucrul acesta este exact în termenul pe care îl are Comisia Europeană. Pentru că a existat decembrie şi s-a trecut peste sărbători, Comisia Europeană îşi rezervă prelungirea termenelor uzuale, astfel încât ajungem la începutul lunii martie, în luna martie, când vom avea şi termenul final”, a explicat Dragoş Pîslaru, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.