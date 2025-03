O grupare de infractori cibernetici a furat şi apoi a revândut sute de bilete la concerte ale lui Taylor Swift și Adele

O grupare de infractori cibernetici a furat şi apoi a revândut peste 900 de bilete digitale la concertele Taylor Swift şi la alte evenimente costisitoare vândute pe platforma StubHub, potrivit procurorilor din New York, citaţi de The Associated Press.