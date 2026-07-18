Rusia nu a dat niciun semn că ar considera recenta poziție a guvernului bulgar față de Ucraina drept un gest de bunăvoință, scrie Novinite. În schimb, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că unele țări europene își reduc sprijinul pentru Kiev nu pentru că și-au schimbat poziția politică, ci pentru că nu mai sunt capabile să îl susțină.

Ca de obicei, tot Rusia - al cărei președinte Vladimir Putin duce de 4 ani și jumătate un război nemilos împotriva Ucrainei și a civilizației occidentale - îi acuză pe europeni că vor să declanșeze un conflict armat de proporții.

Declarațiile Zaharovei au venit în urma reuniunii „Ucraina – Europa de Sud-Est” de la Kiev, în cadrul căreia au apărut semne de întrebare privind poziția Bulgariei. Ministrul de Externe bulgar Velislava Petrova nu a semnat declarația reuniunii, deși niciunul dintre oficialii participanți nu a semnat formal documentul. Serbia, reprezentată de președintele Aleksandar Vucic, a fost singura țară care s-a opus deschis conținutului acestuia. Petrova nu a contestat public declarația, în timp ce premierul Rumen Radev a reiterat ulterior că Bulgaria se retrage din așa-numita „Coaliție de Voință” (Coalition of the Willing).

Potrivit Zaharovei, poziția Bulgariei nu ar trebui interpretată ca un semn de simpatie față de Moscova. Ea a sugerat, în schimb, că țările care adoptă poziții mai rezervate rămân angajate să sprijine Ucraina, dar sunt tot mai limitate în capacitatea lor de a face acest lucru.

Kremlinul exultă: ”Această ”discipină a biciului” începe să se destrame”

„Conducerea UE folosește în mod deschis astfel de summituri ca o pârghie pentru a obliga Balcanii și alte țări să demonstreze loialitate față de aspirațiile militariste ale cercurilor euro-atlantice. Însă această «disciplină a biciului» începe să se destrame”, a spus Zaharova.

Ea a adăugat că „numărul țărilor care recunosc public incapacitatea de a-și menține angajamentul față de politica Bruxelles-ului de asistență nesfârșită pentru Ucraina este în creștere”, susținând că inițiativele regionale care promovează ceea ce ea a descris drept un „proiect anti-Rusia” se dovedesc tot mai nesustenabile.

Zaharova a mai susținut că „publicul din țările Europei de Sud-Est înțelege perfect esența planurilor occidentale, care amenință să declanșeze un conflict de amploare în Europa”.

Comentariile sale sugerează că Moscova nu consideră recentele acțiuni ale Bulgariei drept o dovadă a îmbunătățirii relațiilor. În ciuda evoluției poziției Sofiei față de anumite inițiative legate de Ucraina, Rusia continuă să trateze Bulgaria ca pe un stat neprietenos, menținând calificativul introdus după deteriorarea relațiilor bilaterale.