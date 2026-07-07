Un al doilea val de amenințări cu bombă care vizează instituții publice a fost semnalat marți în întreaga Bulgarie, autoritățile primind numeroase alerte privind dispozitive explozive despre care se susține că ar fi fost plasate în diverse locații, a anunțat Ministerul de Interne, potrivit Novinite. Luni, zeci de amenințări cu bomba au fost trimise pe adresele de e-mail oficiale ale instanțelor și alte instituții publice din toată țara.

Echipe de poliție au început verificările în locațiile vizate și aplică procedurile standard pentru gestionarea unor astfel de amenințări. Unul dintre mesajele transmise Tribunalului Districtual din Burgas conținea o amenințare directă, susținând că în clădire au fost plasate explozibili.

Mesajul electronic preciza: „Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, am plasat explozibili în clădirea voastră. Mai sunt două ore până la explozie. Apoi veți fi aruncați în aer. Numărătoarea inversă a început”. Mesajul a fost relatat de postul Nova TV.

La Sofia, sediul tribunalului a fost evacuat după primirea unei amenințări cu bombă în jurul orei 10:30. Unități de poliție au fost trimise la fața locului și au început verificarea clădirii.

Și sediul instanței din Smolyan a fost evacuat preventiv, după ce un e-mail de amenințare a fost trimis Tribunalului Districtual și Parchetului Districtual. Un judecător de la Tribunalul Administrativ din Smolyan a declarat pentru agenția BTA că formularea ultimului mesaj diferea ușor față de o amenințare anterioară.

„Avertismentul de astăzi spune «Cu voia lui Dumnezeu, am plasat o bombă în instanța voastră», în timp ce mesajul de ieri spunea «Cu voia lui Allah, am plasat o bombă în instanța voastră»”, a explicat judecătorul.

Val de amenințări cu bombă în toată Bulgaria și cu o zi înainte

În Stara Zagora, toate instituțiile care își desfășoară activitatea în clădirea instanței și-au suspendat activitatea pe durata verificărilor de securitate. Ședințele de judecată programate care au fost amânate vor fi reprogramate, iar părțile implicate vor fi anunțate în consecință.

Clădirea primăriei din Blagoevgrad nu a fost evacuată, în ciuda primirii unei alerte similare. Angajații municipalității și-au continuat activitatea în timp ce polițiștii efectuau o inspecție a incintei.

Mai multe instituții din Shumen au primit, de asemenea, e-mailuri suplimentare prin care se anunța existența unor bombe, ceea ce a determinat noi verificări din partea poliției.

Cele mai recente alerte survin în urma unei serii de amenințări similare raportate cu o zi înainte în numeroase orașe din Bulgaria. Printre instituțiile vizate s-au numărat instanțe judecătorești și alte instituții publice din Burgas, Yambol, Razgrad, Stara Zagora, Smolyan, Targovishte, Varna, Dobrich, Silistra, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad, Lovech, Pazardzhik, Vidin, Haskovo, regiunea Sofia, Kardzhali, Shumen, Pleven, Montana și Gabrovo.

Mesajele de amenințare au fost transmise prin intermediul adreselor oficiale de e-mail ale instituțiilor, înainte de prânz. Ca măsură de precauție, angajații și vizitatorii au fost evacuați din clădirile vizate, în timp ce echipe ale poliției au efectuat verificări de securitate.