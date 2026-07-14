El a subliniat că acest pachet este esențial nu doar pentru protejarea infrastructurii critice, ci și pentru a forța Rusia să vină la masa negocierilor, într-un moment în care Ucraina își consolidează apărarea aeriană, transmite news.ro.

„Am calculat că acest pachet ar trebui să conțină 100 de rachete pentru Patriot pe lună – 300 de rachete pentru iarnă”, a declarat Zelenski. El a avertizat că, dacă Ucraina va avea suficientă protecție pentru iarnă, Rusia va avea mult mai puține motive să prelungească războiul până atunci, iar eforturile diplomatice ale Kievului vor fi consolidate.

Proiectul FREJYA și apărarea antibalistică europeană

Zelenski a anunțat că, în Franța, a avut loc întâlnirea fondatoare a Coaliției Anti-Balistice, în cadrul căreia se discută proiectul european FREJYA, un sistem comun de apărare antibalistică, menit să protejeze atât Ucraina, cât și Europa de amenințările cu rachete balistice. „Sper ca proiectul FREJYA să reușească și să întărească apărarea noastră antibalistică. Invit pe toți cei interesați și capabili să contribuie la munca noastră comună să se alăture”, a spus președintele ucrainean.

Proiectul este conceput pentru următoarele 12 luni și vizează crearea unui scut antirachetă care să completeze sistemele existente, precum SAMP/T, IRIS-T și NASAMS.

„Acord istoric” cu Trump privind licențele pentru Patriot

Zelenski a dezvăluit că a ajuns la un acord important cu președintele american Donald Trump privind licențele pentru producția sistemelor Patriot. „Președintele Trump și cu mine am ajuns la un acord important privind licențele pentru producția sistemelor Patriot. Echipele noastre lucrează acum la implementarea acestui acord politic cu adevărat istoric”, a spus liderul de la Kiev, subliniind că Ucraina lucrează de mult timp la acest proiect.

„Sunt convins că Europa este capabilă să-și asigure o protecție suficientă împotriva oricărei amenințări balistice. Și Europa este, de asemenea, capabilă să aducă o contribuție puternică la securitatea globală”, a concluzionat Zelenski.