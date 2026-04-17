Un bărbat care acuza dureri abdominale a descoperit la spital că avea în corp un termometru înghițit în urmă cu 20 de ani

Pacientul s-a prezentat la spital, iar o scanare medicală a arătat prezența unui corp străin în duoden, medicii suspectând că este vorba despre un termometru cu mercur, potrivit South China Morning Post.

Situația era delicată: vârful obiectului apăsa direct pe peretele intestinal, existând risc major de perforație și hemoragie internă severă.

Incidentul ascuns timp de 20 de ani

Bărbatul a povestit că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani, însă nu a spus nimănui de teamă să nu fie certat de părinți. În lipsa simptomelor și în contextul vieții agitate din familie, incidentul a fost uitat complet.

Medicii au reușit să extragă obiectul în doar 20 de minute, însă intervenția a fost una extrem de riscantă.