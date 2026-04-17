Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină

În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.

Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

Cod Galben - instabilitate atmosferică (17 aprilie)

Pentru intervalul 17 aprilie, ora 12:00 – 21:00, a fost emis un Cod Galben ce vizează județele: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna

În aceste zone se vor semnala: averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.