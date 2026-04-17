Achiziția vizează preluarea integrală a holdingului Felix Distribution Holdings și a companiei Evryo Power, entități înregistrate în România, care controlează rețeaua de distribuție din sud-vestul țării, se arată într-un comunicat remis Bursei de Valori București (BVB).

Rețea strategică pentru 1,5 milioane de clienți

DEO operează o infrastructură de aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți, fiind a treia cea mai mare rețea de distribuție de energie electrică din România.

Compania joacă un rol esențial în infrastructura energetică națională, iar integrarea acesteia va consolida poziția Premier Energy pe piața locală.

Reprezentanții companiei subliniază că această tranzacție este un pas major în strategia de dezvoltare, care vizează crearea unui model integrat ce include producția, distribuția și furnizarea de energie electrică și gaze.

Premier Energy urmărește astfel să devină un jucător regional important în procesul de tranziție energetică.

Tranzacția urmează să fie supusă aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale din iunie 2026 și depinde de obținerea avizelor de reglementare. Finalizarea este estimată pentru a doua jumătate a anului viitor.

Pe bursă, acţiunile Premier Energy au avut o evoluţie puternică, cu un avans de peste 50% de la începutul anului şi peste 100% în ultimul an, compania fiind cea mai performantă din indicele BET. Capitalizarea companiei ajunge la 5,4 miliarde lei (1,07 miliarde de euro).