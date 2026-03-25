Țara din UE care a devenit noul ”El Dorado” pentru azilanți. Rușii se află în topul solicitanților

Conform datelor publicate miercuri de biroul de statistică Eurostat, UE a primit în 2025 un total de 669.400 de cereri de azil iniţiale de la cetăţeni extracomunitari, ceea ce a reprezentat o scădere cu 27% comparativ cu cele înregistrate în 2024.
Spania a primit în 2025 cel mai mare număr de cereri de azil depuse pentru prima dată, 141.000 de solicitări, ceea ce a reprezentat 21% din totalul UE. În termeni comparativi, Spania a înregistrat cu 14% mai puţine cereri comparativ cu 2024, când a primit 164.000 de cereri.
Următoarele ţări au fost Italia (126.600, 19%), Franţa (116.400, 17%) şi Germania (113.200, 17%), care s-a clasat pe locul al patrulea după ce în 2024 conducea cu 25% în topul ţărilor europene care au primit cele mai numeroase cereri de azil.
Grecia a fost a cincea ţară, cu 55.400 de cereri (8%).
Aceste cinci ţări au concentrat 83% din totalul solicitanţilor de azil care au depus pentru prima dată o cerere în UE.
În ceea ce priveşte ţara de provenienţă a solicitanţilor de azil în 2025, Venezuela s-a situat pe primul loc, cu 89.500 de cereri de azil pentru prima dată, reprezentând 13% din total.
Urmează Afganistanul cu 63.800 de cereri (10%), în timp ce Siria a ocupat locul al treilea cu 40.000 de cereri (6%), după ce, între 2013 şi 2024, s-a aflat pe primul loc.
Potrivit datelor Eurostat, 81.700 de solicitanți de azil în Uniunea Europeană au provenit anul trecut din Europa, iar 9% dintre aceștia erau ruși.
Grecia a avut cea mai mare rată de solicitanți de azil, raportat la numărul de locuitori
În ceea ce priveşte minorii neînsoţiţi care au solicitat azil în 2025, UE a primit, în total, 21.125 de cereri, dintre care 13% au provenit din Afganistan (2.690), urmat de Eritreea (2.345), Siria (2.330), Egipt (2.295) şi Somalia (2.290), fiecare cu un procent de 11% din cereri.
Germania a primit cel mai mare număr de cereri de acest tip (4.925, 23%), fiind urmată de Ţările de Jos (3.615, 17%), Spania (3.210, 15%), Grecia (3.030, 14%) şi Belgia (1.615, 8%).
În termeni relativi, adică comparând numărul de solicitanţi cu cel al locuitorilor, UE a înregistrat 1,5 cereri de azil iniţiale la 1.000 de locuitori.
Grecia a avut cea mai mare rată, cu 5,3 solicitanţi la 1.000 de locuitori, urmată de Cipru şi Spania, cu câte 2,9 solicitanţi fiecare, Luxemburg, cu 2,6 şi Irlanda cu 2,4.
