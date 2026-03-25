Țara din UE care a devenit noul ”El Dorado” pentru azilanți. Rușii se află în topul solicitanților

Conform datelor publicate miercuri de biroul de statistică Eurostat, UE a primit în 2025 un total de 669.400 de cereri de azil iniţiale de la cetăţeni extracomunitari, ceea ce a reprezentat o scădere cu 27% comparativ cu cele înregistrate în 2024.

Spania a primit în 2025 cel mai mare număr de cereri de azil depuse pentru prima dată, 141.000 de solicitări, ceea ce a reprezentat 21% din totalul UE. În termeni comparativi, Spania a înregistrat cu 14% mai puţine cereri comparativ cu 2024, când a primit 164.000 de cereri.

Următoarele ţări au fost Italia (126.600, 19%), Franţa (116.400, 17%) şi Germania (113.200, 17%), care s-a clasat pe locul al patrulea după ce în 2024 conducea cu 25% în topul ţărilor europene care au primit cele mai numeroase cereri de azil.

Grecia a fost a cincea ţară, cu 55.400 de cereri (8%).

Aceste cinci ţări au concentrat 83% din totalul solicitanţilor de azil care au depus pentru prima dată o cerere în UE.