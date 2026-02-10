Ele vor permite statelor membre ale UE să expulzeze solicitanţii de azil spre ţări de unde aceştia nu sunt originari, dar pe care UE le consideră ”sigure”.

Ideea este testată deja de prim-ministrul italian Giorgia Meloni prin centre înfiinţate în Albania, însă s-a lovit până acum de obstacole juridice.

Un text adoptat marţi ar putea facilita aplicarea ideii, spre marea nemulţumire a unor ONG-uri şi a stângii, care se îngrijorează de tratamentul aplicat în aceste ţări solicitanţilor de azil.

Aceasta este ”o etapă în plus a dezumanizării politicii Uniunii Europene în domeniul migraţiei”, a deplâns eurodeputata ecologistă Mélissa Camara.

Kosovo, pe lista țărilor ”sigure” pentru a primi solicitanți de azil expulzați

Comisia Europeană respinge criticile, dând asigurări că ţările unde ar urma să fie trimişi aceşti migranţi vor trebuie să respecte drepturile fundamentale.

O altă măsură emblematică prevăzută în textele adoptate de PE vizează crearea unei liste de ţări pe care UE le consideră ”sigure”, ceea ce limitează posibilităţile de azil pentru cetăţenii lor.

Lista cuprinde Kosovo, Bangladesh, Columbia, Egipt, India, Maroc şi Tunisia. Ideea este de a accelera procesarea cererilor de azil şi grăbirea eventualei repatrieri.

”Cetăţenii aşteaptă de la noi să ne ţinem promisiunile în materie de politică privind migraţia, şi este exact ceea ce facem astăzi”, a salutat eurodeputata de dreapta conservatoare Lena Düpont.