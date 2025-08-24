Țara din Europa care vrea să ofere acces gratuit la ChatGPT PLUS pentru cetățeni. E vorba de un acord de 2,3 miliarde de euro

Șeful companiei OpenAI, care a creat ChatGPT, a discutat cu secretarul britanic pentru tehnologie, Peter Kyle, un acord de 2,3 milioande de euro pentru a oferii țării acces premium la instrumentul AI.

Sam Altman, cofondator al OpenAI a discutat cu politicianul britanic în cadrul unei întrevederi mai ample în San Francisco, notează publicația The Guardian.

Regatul Unit este una dintre primele cinci piețe ale OpenAI pentru abonamentele plătite ChatGPT.

„Milioane de britanici folosesc deja ChatGPT gratuit în fiecare zi. În iulie, am semnat un memorandum de înțelegere cu guvernul pentru a explora cum putem sprijini cel mai bine creșterea AI în Marea Britanie, pentru Marea Britanie. În conformitate cu viziunea guvernului de a folosi această tehnologie pentru a debloca oportunități economice pentru oamenii de zi cu zi, obiectivul nostru comun este democratizarea accesului la AI. Cu cât mai mulți oameni îl pot folosi, cu atât mai mult se vor răspândi beneficiile sale”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI.

Compania a purtat discuții cu mai multe guverne în ultimele luni și a convenit un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru a „permite utilizarea ChatGPT la nivel național” și pentru a folosi tehnologia în sectoare publice precum transporturi, sănătate și educație.

Guvernul britanic a fost dornic să atragă investiții în AI din SUA, încheind acorduri cu rivalii OpenAI – Google și Anthropic – mai devreme în acest an.

Kyle a spus că, dacă în zece ani s-ar forma un nou consiliu de securitate al ONU, influența tehnologică – în special în AI – ar fi un factor major în determinarea celor mai puternice țări. El a declarat în primăvară, în podcastul The Rest is Politics: „Îmi doresc să fim chiar în fruntea [AI], pentru că acele țări vor fi cele care vor decide cum merge, cum este folosită și implementată.”

Controversele din jurul ChatGPT

Ca și alte instrumente de AI generativă, ChatGPT poate produce texte, imagini, videoclipuri și muzică pe baza comenzilor utilizatorilor. Face acest lucru folosind cărți, fotografii, filmări și cântece existente. Acest instrument AI a ridicat întrebări legate de încălcarea drepturilor de autor, iar tehnologia a fost criticată și pentru că oferă informații false sau sfaturi proaste.

Miniștrii au fost criticați de artiști precum Elton John și Tom Stoppard din cauza modificărilor propuse la legea drepturilor de autor, care ar permite companiilor de AI să-și antreneze modelele folosind opere protejate prin drepturi de autor fără permisiune, cu excepția cazului în care proprietarul optează pentru retragere.

Schimbările, pe care guvernul le analizează și le supune consultării, au dus la acuzații din partea creatorilor că guvernul laburist a devenit prea apropiat de marile companii tech.

UKAI, o asociație de profil care reprezintă industria inteligenței artificiale din Marea Britanie, a susținut în repetate rânduri că abordarea guvernului este prea concentrată pe companiile mari, în detrimentul jucătorilor mai mici.

„Nu recunoaștem aceste afirmații. Lucrăm cu OpenAI și alte companii AI de top pentru a explora investiții în infrastructura britanică, pentru a îmbunătăți serviciile publice și pentru a testa riguros securitatea noilor tehnologii înainte ca acestea să fie făcute publice.”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Departamentul pentru știință și tehnologie a precizat că nu a avansat vreo propunere de a oferi cetățenilor britanici acces la ChatGPT Plus și nici nu a discutat acest lucru cu alte departamente.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













