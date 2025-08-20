O tânără a ratat zborul spre Puerto Rico din cauza unui sfat greșit primit de la ChatGPT. „Nu mai am încredere în el”

O influenceriță din Spania a descoperit pe propria piele limitele inteligenței artificiale. Tânăra a ratat zborul spre Puerto Rico din cauza unui sfat greșit primit de la ChatGPT, scrie People .

Mery Caldass a izbucnit în lacrimi într-un videoclip postat pe TikTok, după ce a ratat un zbor pentru o vacanță , deoarece nu avea actele necesare pentru a călători în Puerto Rico. Motivul, spune ea, este că s-a bazat pe ChatGPT pentru a verifica dacă are nevoie de viză.

„L-am întrebat pe ChatGPT și mi-a zis că nu”, a explicat Caldass, referindu-se la necesitatea unei vize pentru această destinație.

Deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru a intra în Puerto Rico – teritoriu american – dacă șederea este mai mică de 90 de zile, ei trebuie totuși să completeze formularul ESTA (Electronic System for Travel Authorization), conform Departamentului de Stat al SUA. Acesta este un sistem online care stabilește eligibilitatea călătorilor pentru accesul pe teritoriul american.

„Asta primesc pentru că nu m-am documentat mai bine”, a spus Caldass cu ochii în lacrimi. În continuare, a declarat că „nu mai are încredere” în ChatGPT și a sugerat, pe un ton glumeț, că ar fi fost „răzbunarea” AI-ului, după ce, anterior, i-a adresat insulte.

Reacții din partea internauților

Videoclipul postat de influenceriță a strâns rapid mii de vizualizări și numeroase comentarii, însă mulți dintre utilizatori s-au arătat mai degrabă critici decât empatici.

„Există site-uri oficiale ale guvernelor care oferă aceste informații. Dacă nu ești capabilă să le cauți, ești o cauză pierdută”, a scris un utilizator. Altcineva a întrebat simplu: „De ce nu ai folosit Google?”. Iar un alt comentariu, în spaniolă, atrăgea atenția: „Chiar nu îți dai seama că Puerto Rico e, practic, ca SUA în ceea ce privește vizele?”

Cu toate acestea, se pare că planurile de vacanță ale lui Mery Caldass nu au fost afectate pe termen lung. A doua zi, ea a postat un nou videoclip de la un concert Bad Bunny în Puerto Rico, iar în zilele următoare și-a ținut fanii la curent cu restul aventurilor din insulă.

Recent, compania OpenAI – dezvoltatorul ChatGPT – a anunțat un nou update care face ca chatbotul „să gândească și să acționeze”. Potrivit companiei, peste 500 de milioane de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână. Noua versiune este capabilă, spun reprezentanții OpenAI, „să navigheze inteligent pe site-uri” și să „efectueze analize complexe”.

