Google introduce „memorie” în AI. Chatbot-ul Gemini poate acum să-și amintească conversațiile cu utilizatorii

Chatbotul dezvoltat de Google a învățat să țină minte conversațiile anterioare, fără a mai fi instruit în mod special în acest sens.

Google introduce o nouă facilitate pentru AI-ul pe care îl dezvoltă. La fel ca ChatGPT și alte produse similare, Gemini memorează automat conversațiile purtate cu utilizatorii.

Acest tip de memorie se poate dovedi util în mai multe situații. De exemplu, utilizatorul poate instrui chatbotul ca toate răspunsurile dintr-o conversație să fie legate de un anumit film.

Facilitatea va fi activă în mod implicit, dar poate fi dezactivată accesând secțiunea Settings și alegând opțiunea de a nu folosi Personal Context.

Opțiunea Personal Context a început să fie implementată „într-o serie de țări” pe modelul Gemini 2.5 Pro, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă și această funcție să fie adăugată și pe versiunea Flash a AI-ului.

Cu aceeași ocazie, Google introduce ceea ce numește „conversații temporare”.

Aceste mesaje nu vor fi salvate în istoric și nici nu vor fi folosite pentru personalizarea răspunsurilor viitoare.

Conversațiile temporare vor exista doar timp de 72 de ore înainte de a fi șterse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













