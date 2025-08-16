Un american a ajuns în stare gravă la spital după ce a urmat un regim recomandat de ChatGPT. Ce i-a spus să ia

16-08-2025 | 15:00
chatgpt
Shutterstock

Un american a ajuns în stare gravă la spital, cu o paranoia extremă și halucinații, după ce a urmat un regim cu bromură de sodiu recomandată de ChatGPT. Bărbatul întrebase chatbot-ul ce să ia în locul sării din alimentație, la care voia să renunțe.

autor
Cristian Anton

Un studiu de caz publicat într-o revistă medicală a relatat că un bărbat american în vârstă de 60 de ani a înlocuit clorura de sodiu cu bromură de sodiu după ce a consultat ChatGPT, scrie NBC News. A ajuns în stare gravă la spital, unde a stat internat timp de trei săptămâni.

Trei medici au publicat un raport despre caz în Annals of Internal Medicine la începutul acestei luni. Conform raportului, bărbatul nu avea antecedente psihiatrice când a ajuns la spital „exprimându-și îngrijorarea că vecinul său îl otrăvea”.

Bărbatul a povestit că își distilase propria apă acasă, iar raportul menționa că părea „paranoic” în legătură cu apa care i s-a oferit la spital. Bromismul, sau niveluri ridicate de bromură, a fost luat în considerare după analize de laborator și o consultație cu departamentul de control al otrăvurilor, se mai arată în raport.

În primele 24 de ore de la internare, a exprimat o paranoia crescândă și halucinații auditive și vizuale, care, după ce a încercat să evadeze, au dus la o internare psihiatrică involuntară pentru dizabilitate gravă”, se arată în raportul de caz.

A luat 3 luni bromură la recomandarea ChatGPT

Odată ce starea sa s-a îmbunătățit, bărbatul a povestit că și-a asumat responsabilitatea de a realiza un „experiment personal” pentru a elimina sarea de masă din alimentația sa, după ce a citit despre efectele negative asupra sănătății. Raportul menționează că a făcut acest lucru după ce s-a consultat cu chatbot-ul ChatGPT. El a declarat personal că înlocuirea a durat trei luni.

Cei trei medici, toți de la Universitatea din Washington, au menționat în raport că nu au avut acces la jurnalele de conversație ale pacientului cu ChatGPT. Cu toate acestea, au întrebat ChatGPT 3.5 cu ce clorură ar putea fi înlocuită sarea de masă. Conform raportului, răspunsul primit a inclus bromură.

Deși răspunsul a precizat că și contextul contează, nu a oferit un avertisment specific privind sănătatea și nici nu a întrebat de ce am vrut să știm, așa cum presupunem că ar face un profesionist medical”, se arată în raport.

Un reprezentant al OpenAI, compania care a creat ChatGPT, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Compania a menționat într-o declarație către Fox News că termenii săi de utilizare prevăd că botul nu trebuie utilizat în tratamentul niciunei afecțiuni.

Sarea de bromură este folosită acum ca antiepileptic pentru câini și pisici

Avem echipe de siguranță care lucrează la reducerea riscurilor și ne-am antrenat sistemele de inteligență artificială pentru a încuraja oamenii să solicite îndrumare profesională”, se arată în declarație.

Toxicitatea bromurii era un sindrom toxic mai frecvent la începutul anilor 1900, se arată în raport, deoarece era prezentă într-o serie de medicamente fără prescripție medicală și sedative. Se credea că aceasta contribuia la 8% din internările psihiatrice la acea vreme, potrivit raportului.

Sarea de bromură, un compus anorganic, este acum utilizată de obicei doar în medicina veterinară ca medicament antiepileptic pentru pisici și câini, potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină.

Este un sindrom rar, dar cazurile au reapărut recent „pe măsură ce substanțele care conțin bromură au devenit mai ușor disponibile odată cu utilizarea pe scară largă a internetului”, se arată în raport.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, barbat, spital, regim, ChatGPT,

Dată publicare: 16-08-2025 15:00

