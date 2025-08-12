Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din dietă. Avertismentul medicilor

Stiri externe
12-08-2025 | 20:39
chatgpt, persoana
Shutterstock

Un jurnal medical american a avertizat asupra riscurilor folosirii ChatGPT pentru informații medicale, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei conversații cu chatbotul despre eliminarea sării de masă din dietă.  

autor
Mihaela Ivăncică

Un articol publicat în Annals of Internal Medicine relatează cazul unui bărbat în vârstă de 60 de ani care a suferit de bromism, cunoscut și sub denumirea de toxicitate cu bromură, după ce s-a consultat cu ChatGPT. Bromismul este descris drept un sindrom „bine cunoscut” la începutul secolului XX, considerat responsabil pentru aproape unul din zece internări psihiatrice din acea perioadă, scrie The Guardian.

Cum a început totul

Pacientul a povestit medicilor că, după ce a citit despre efectele nocive ale clorurii de sodiu (sarea de masă), a cerut sfatul ChatGPT cu privire la eliminarea clorurii din alimentație și a început să administreze bromură de sodiu timp de trei luni. Aceasta, în ciuda faptului că a aflat că „clorura poate fi înlocuită cu bromură, însă probabil în alte scopuri, cum ar fi curățenia”. Bromura de sodiu era folosită ca sedativ în primele decenii ale secolului trecut.

Autorii studiului, de la Universitatea din Washington, Seattle, au subliniat că acest caz scoate în evidență „riscul ca utilizarea inteligenței artificiale să contribuie la apariția unor efecte adverse prevenibile asupra sănătății”. Ei au precizat că, neavând acces la conversația originală a pacientului cu ChatGPT, nu au putut stabili exact ce sfaturi a primit acesta.

Cu toate acestea, atunci când au testat ei înșiși ChatGPT privind înlocuitorii clorurii, chatbotul a menționat tot bromura, fără să ofere avertismente legate de sănătate și fără să întrebe scopul solicitării – „așa cum s-ar aștepta un profesionist medical”, au remarcat autorii.

Pericolele dezinformării și inexactităților generate de AI

Aceștia au avertizat că ChatGPT și alte aplicații bazate pe inteligență artificială pot „produce inexactități științifice, nu au capacitatea de a analiza critic rezultatele și pot alimenta răspândirea dezinformării”.

Compania dezvoltatoare a anunțat săptămâna trecută o actualizare a chatbotului, susținând că unul dintre cele mai mari atuuri ale noii versiuni, bazate pe modelul GPT-5, este domeniul sănătății. Se afirmă că ChatGPT va răspunde mai bine întrebărilor medicale și va semnala mai eficient „posibile probleme”, precum boli grave fizice sau mentale. Totuși, compania a subliniat că chatbotul nu înlocuiește consultul medical profesionist, iar ghidurile sale specifică faptul că nu este „intenționat pentru diagnosticarea sau tratamentul niciunei afecțiuni medicale”.

Articolul, publicat înainte de lansarea GPT-5, menționează că pacientul probabil a folosit o versiune anterioară a ChatGPT. Deși recunosc că inteligența artificială poate servi drept punte între experți și public, autorii atenționează asupra riscului de „decontextualizare a informațiilor” și consideră extrem de puțin probabil ca un medic să recomande bromura de sodiu drept înlocuitor pentru sarea de masă. Ca urmare, medicii trebuie să țină cont de utilizarea AI atunci când verifică sursele de informații ale pacienților.

Autorii au mai relatat că pacientul s-a prezentat la spital susținând că este otrăvit de vecinul său și că avea numeroase restricții alimentare. Deși îi era sete, se arăta paranoic în privința apei care îi era oferită. Acesta a încercat să fugă din spital în primele 24 de ore de la internare, iar după ce a fost internat involuntar, a fost tratat pentru psihoză. După stabilizare, a prezentat simptome specifice bromismului, precum acnee facială, sete excesivă și insomnie.

Citește și
ChatGPT
ChatGPT lansează Study Mode pentru elevi, iar opțiunea poate fi activată gratuit. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă

Sursa: The Guardian

Etichete: afectiune, ChatGPT,

Dată publicare: 12-08-2025 20:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
„Nu am votat pentru ChatGPT”: Premierul Suediei, criticat pentru folosirea AI
Stiri externe
„Nu am votat pentru ChatGPT”: Premierul Suediei, criticat pentru folosirea AI

Ulf Kristersson recunoaște că folosește regulat ChatGPT și alte instrumente AI pentru „o a doua opinie”.

ChatGPT lansează Study Mode pentru elevi, iar opțiunea poate fi activată gratuit. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă
Stiri Sociale
ChatGPT lansează Study Mode pentru elevi, iar opțiunea poate fi activată gratuit. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă

ChatGPT își propune să înlesnească învățarea, nu doar să ofere răspunsuri de-a gata. Recent, a introdus o funcție cu ajutorul căreia utilizatorii sunt ajutați să studieze, primesc teme de gândire și teste de verificare.

Românii trecuți de 50 de ani descoperă ChatGPT și AI-ul: „Vrem, nu vrem, va trebui să ne adaptăm”
iLikeIT
Românii trecuți de 50 de ani descoperă ChatGPT și AI-ul: „Vrem, nu vrem, va trebui să ne adaptăm”

Utilizarea inteligenței artificiale nu mai este doar apanajul tinerilor. Tot mai mulți adulți trecuți de 50 de ani interacționează cu platforme precum ChatGPT.

OpenAI a lansat ChatGPT Agent, serviciul care poate comanda mâncare sau haine pentru tine. Cum funcționează
iLikeIT
OpenAI a lansat ChatGPT Agent, serviciul care poate comanda mâncare sau haine pentru tine. Cum funcționează

Compania Open AI, unul dintre „giganții” din domeniul tehnologiei, a anunțat un nou serviciu.

Apare browserul ChatGPT care amenință supremația Google. Revoluție pe internet cu o miză de 400 milioane de utilizatori
iLikeIT
Apare browserul ChatGPT care amenință supremația Google. Revoluție pe internet cu o miză de 400 milioane de utilizatori

Compania care operează ChatGPT este aproape de lansarea unui browser revoluționar care integrează capacitățile motorului său de inteligență artificială și ar putea schimba fundamental modul în care utilizatorii navighează pe internet.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12