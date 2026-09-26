Un bărbat a plantat mii de flori pentru soția sa nevăzătoare, în Japonia. Cum arată grădina care atrage turiști. VIDEO

Astăzi, mii de oameni ajung la locuința cuplului pentru a admira florile și pentru a sta de vorbă cu femeia care, deși nu le poate vedea, le poate simți parfumul, scrie 24sata.

Soții Kuroki și-au cumpărat casa în 1956 și și-au construit propria fermă. Cei doi au crescut până la 60 de vaci și aveau planuri pentru anii de după pensionare.

Visul lor era să călătorească prin întreaga Japonie atunci când vor îmbătrâni.

Planurile s-au schimbat însă după 30 de ani de căsnicie. Când avea 52 de ani, doamna Kuroki și-a pierdut vederea. Pierderea a afectat-o profund, iar femeia a devenit retrasă și tristă.