Un bărbat a plantat mii de flori pentru soția sa nevăzătoare, în Japonia. Cum arată grădina care atrage turiști. VIDEO

Astăzi, mii de oameni ajung la locuința cuplului pentru a admira florile și pentru a sta de vorbă cu femeia care, deși nu le poate vedea, le poate simți parfumul, scrie 24sata.
Soții Kuroki și-au cumpărat casa în 1956 și și-au construit propria fermă. Cei doi au crescut până la 60 de vaci și aveau planuri pentru anii de după pensionare.
Visul lor era să călătorească prin întreaga Japonie atunci când vor îmbătrâni.
Planurile s-au schimbat însă după 30 de ani de căsnicie. Când avea 52 de ani, doamna Kuroki și-a pierdut vederea. Pierderea a afectat-o profund, iar femeia a devenit retrasă și tristă.
Pentru soțul ei, era greu să o vadă suferind. A căutat o modalitate prin care să-i redea bucuria și să o scoată din starea în care se afla. Soluția a venit sub forma unei grădini pline de flori.
Soțul a plantat flori pentru a o face din nou fericită
Bărbatul a plantat în curtea casei flori și, în timp, acestea au acoperit aproape fiecare colțișor liber al grădinii.
Chiar dacă soția lui nu mai putea vedea florile, parfumul lor a devenit o experiență pe care o putea trăi.
Gestul soțului său a schimbat atmosfera din jurul femeii, iar grădina a început să atragă și vizitatori.
Mii de oameni vin să vadă grădina
În lunile martie și aprilie, aproximativ 7.000 de oameni vizitează în fiecare zi locul.
Doamna Kuroki este din nou fericită. Nu poate vedea marea de flori din jurul casei, însă îi poate simți parfumul.
În același timp, mii de oameni vin din diferite zone ale Japoniei pentru a admira grădina și pentru a sta de vorbă cu ea.
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