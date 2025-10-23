General Motors aduce AI la volan. Șoferii vor putea „să vorbească natural cu mașina, ca și cu un pasager”

iLikeIT
23-10-2025 | 07:13
masina

General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiative software majore care vor transforma automobilele companiei în „asistenţi inteligenţi”.

autor
Sabrina Saghin

Acestea includ integrarea inteligenţei artificiale Google Gemini şi un nou sistem avansat de conducere autonomă, planificat pentru 2028, transmite CNBC, preluat de News.ro.

GM integrează AI pentru o experiență de condus naturală

Asistentul AI al Google va fi lansat începând de anul viitor pe modelele GM, permiţând şoferilor „să vorbească natural cu maşina, ca şi cu un pasager”, potrivit companiei.

În paralel, GM pregăteşte o nouă platformă informatică centralizată şi un sistem de condus autonom „eyes-off”, care va permite conducerea fără intervenţia şi supravegherea şoferului în anumite condiţii, prima implementare fiind planificată pe modelul electric Cadillac Escalade IQ EV în 2028.

Directorul general Mary Barra a declarat că aceste inovaţii marchează „o nouă eră a mobilităţii” şi vor face ca „maşina să cunoască şoferul, să anticipeze nevoile sale şi să îi ofere timp în plus”. Compania intenţionează să extindă ulterior tehnologia către alte modele şi să dezvolte propriul sistem AI personalizat pentru vehiculele sale.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date

GM extinde soluțiile energetice inteligente

Pe lângă componentele software, GM va lansa şi sistemul „Energy Home” în 2026, care va permite utilizatorilor să îşi folosească maşinile electrice pentru alimentarea locuinţelor prin încărcare bidirecţională, disponibil iniţial în regim de leasing.

Iniţiativa face parte din extinderea diviziei GM Energy, destinată soluţiilor de stocare şi optimizare a energiei, în competiţie directă cu sistemele Tesla.

GM a înregistrat o creştere de 9,1% a veniturilor în ultimul an, ajungând la 187,4 miliarde de dolari, iar analiştii consideră că noul plan ar putea accelera tranziţia companiei spre o gamă de produse bazată pe software, AI şi mobilitate electrică inteligentă.

Sursa: News.ro

Etichete: masina, soferi, inteligenta artificiala, general motors,

Dată publicare: 23-10-2025 07:13

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Cum schimbă inteligența artificială piața muncii din România. Temeri, oportunități și meseriile cel mai expuse
Stiri actuale
Cum schimbă inteligența artificială piața muncii din România. Temeri, oportunități și meseriile cel mai expuse

În timp ce unii angajați văd în avansul inteligenței artificiale o oportunitate, ceilalți se tem că vor rămâne șomeri.

Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date

Alexandru Nazare anunță că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului 2026, iar softul actual cu indicatori de risc este „state-of-the-art".

Prezentatoarea unui documentar difuzat de un post TV britanic a spus la sfârșitul emisiunii: ”Eu nu exist”. Ce s-a întâmplat
Stiri externe
Prezentatoarea unui documentar difuzat de un post TV britanic a spus la sfârșitul emisiunii: ”Eu nu exist”. Ce s-a întâmplat

Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe ecran nu a apărut o jurnalistă, ci o prezentatoare creată de AI, informează AFP.

 

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28