General Motors aduce AI la volan. Șoferii vor putea „să vorbească natural cu mașina, ca și cu un pasager”

General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiative software majore care vor transforma automobilele companiei în „asistenţi inteligenţi”.

Acestea includ integrarea inteligenţei artificiale Google Gemini şi un nou sistem avansat de conducere autonomă, planificat pentru 2028, transmite CNBC, preluat de News.ro.

GM integrează AI pentru o experiență de condus naturală

Asistentul AI al Google va fi lansat începând de anul viitor pe modelele GM, permiţând şoferilor „să vorbească natural cu maşina, ca şi cu un pasager”, potrivit companiei.

În paralel, GM pregăteşte o nouă platformă informatică centralizată şi un sistem de condus autonom „eyes-off”, care va permite conducerea fără intervenţia şi supravegherea şoferului în anumite condiţii, prima implementare fiind planificată pe modelul electric Cadillac Escalade IQ EV în 2028.

Directorul general Mary Barra a declarat că aceste inovaţii marchează „o nouă eră a mobilităţii” şi vor face ca „maşina să cunoască şoferul, să anticipeze nevoile sale şi să îi ofere timp în plus”. Compania intenţionează să extindă ulterior tehnologia către alte modele şi să dezvolte propriul sistem AI personalizat pentru vehiculele sale.

GM extinde soluțiile energetice inteligente

Pe lângă componentele software, GM va lansa şi sistemul „Energy Home” în 2026, care va permite utilizatorilor să îşi folosească maşinile electrice pentru alimentarea locuinţelor prin încărcare bidirecţională, disponibil iniţial în regim de leasing.

Iniţiativa face parte din extinderea diviziei GM Energy, destinată soluţiilor de stocare şi optimizare a energiei, în competiţie directă cu sistemele Tesla.

GM a înregistrat o creştere de 9,1% a veniturilor în ultimul an, ajungând la 187,4 miliarde de dolari, iar analiştii consideră că noul plan ar putea accelera tranziţia companiei spre o gamă de produse bazată pe software, AI şi mobilitate electrică inteligentă.

