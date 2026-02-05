Într-un interviu emoționant pentru Paris Match, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, care a suferit arsuri pe 30% din suprafața corpului (spate, brațe, mâini, față) în timpul incendiului mortal dintr-un bar din Crans-Montana (Elveția), a revenit asupra acestor evenimente dramatice, la cinci săptămâni după producerea lor.

El explică cum a ajuns în flăcări în timpul petrecerii de Anul Nou organizate la La Constellation, care s-a soldat cu un bilanț teribil de 41 de morți și 115 răniți. „Am ajuns la ora 00:30-01:00 aproximativ. Am coborât pentru că Coline (n.r.: prietena lui) voia să meargă la toaletă. Am însoțit-o. Am ieșit înainte, mă îndreptam spre primul etaj și acolo am văzut focul. S-a întâmplat foarte repede, nu m-am gândit prea mult. M-am dus direct la Coline și am fugit pe scări. După aceea, nu-mi mai amintesc nimic”, povestește jucătorul de 19 ani.

Momentele de panică și teama pentru prieteni

Povestea lui abordează și modul în care s-a îngrijorat pentru prietenii săi. „Auzeam multe țipete, a fost o agitație în mulțime. Nu știam dacă prietenii mei mai erau în viață sau nu. Eram ca paralizat. Le strigam numele, dar nu primeam niciun răspuns.”

Până când una dintre prietenele lui l-a găsit și l-a dus la locul unde se adunaseră mai mulți răniți. „Amandine, o studentă, a sosit. Era cu mine. Se poate spune că mi-a salvat viața. Mă liniștea. Am fost dus direct la ambulanță. Nu-mi simțeam spatele”, a explicat cel care încă nu știe ce va face în continuare cu cariera sa.

„Sunt în viață, asta e cel mai important, aspectul fizic vine pe plan secund. Nu mă concentrez prea mult pe fotbal, cel mai important este să mă refac bine.”

Și prietena lui se recuperează după o comă de trei săptămâni, după ce a fost arsă pe aproape toate părțile corpului, cu excepția pieptului, abdomenului și feței.