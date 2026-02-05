Rezultatele la LOTO din 5 februarie 2026:

Noroc: 8 8 3 0 6 4 6

8 8 3 0 6 4 6 Joker: 6, 14, 33, 19, 43 + 7

6, 14, 33, 19, 43 + 7 Noroc Plus: 5 2 9 5 2 8

5 2 9 5 2 8 Loto 5/40: 34, 22, 35, 38, 16, 17

34, 22, 35, 38, 16, 17 Super Noroc: 9 3 5 2 9 4

9 3 5 2 9 4 Loto 6/49: 15, 14, 7, 49, 19, 37

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 5 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.400 de lei.