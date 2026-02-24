Serviciul rus de informații externe (SVR), transformat de Vladimir Putin într-un aparat dur de propagandă bazată exclusiv pe invenții absurde, a transmis că Marea Britanie și Franța vor să-i ofere Ucrainei arme nucleare.

Ucraina care comemorează, alături de statele democratice, 4 ani de când a fost invadată de Rusia, a respins acuzațiile SVR drept ”absurde”.

”Oficialii ruși, cunoscuți pentru impresionantul lor palmares de minciuni, încearcă din nou să fabrice vechile prostii cu «bomba murdară»”, a declarat Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, potrivit Sky News.

”Pentru o simplă informare: Ucraina a negat deja de multe ori astfel de afirmații absurde ale Rusiei și le negăm din nou oficial și acum. Îndemnăm comunitatea internațională să respingă și să condamne bombele informaționale murdare ale Rusiei”, a mai transmis Kievul.

Guvernul britanic a declarat deja că „nu există adevăr” în afirmațiile serviciului de informații externe rusesc, conform cărora Marea Britanie și Franța plănuiau să furnizeze Kievului bombe nucleare sau o „bombă murdară” cu conținut nuclear.

SVR inventează cu regularitate absurdități despre România

Analistul militar, profesorul Michael Clarke, a declarat că Rusia știe foarte bine că afirmațiile sale „sunt absurde”.

”Este mai degrabă pentru propria populație, să consolideze ideea că luptă pentru ceva important în Ucraina, decât pentru vanitatea președintelui Putin și iluziile sale imperialiste”, a declarat Clarke.

Moscova nu a furnizat, ca de obicei, nicio dovadă pentru această afirmație și a făcut acuzații similare și înainte, care s-au dovedit nefondate, a mai spus expertul.

SVR este cunoscut pentru invențiile transmise cu titlu de informare. Spionajul rus s-a implicat activ în alegerile prezidențiale din România, unde l-au susținut agresiv și ilegal pe Călin Georgescu.

Printre dezinformările specifice SVR s-au numărat absurdități precum pregătirile României de a invada Republica Moldova sau atacuri cu drone din țara noastră împotriva Rusiei.